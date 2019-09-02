Последние дни лета

Лето подходит к концу, а веселье продолжается. Как провести последние денечки лета, оставив самые теплые и яркие впечатления года? Погода в Кузбассе на конец августа обещает быть облачной и теплой, так что все задумки точно воплотятся в реальность. Итак, чем же все-таки стоит заняться? 1. Съездить в Новосибирский аквапарк «Аквамир». Не получилось слетать этим летом на море? Не беда, в аквапарке есть бассейн с имитацией волн и быстрого течения, прямые и закрученные горки, сауны, мини аквапарк для детей, а также фудкорт. Есть чем удивить любителей воды. 2. Сходить в ресторан/кафе, который давно хотели посетить. Самое время освободить время для вкусной еды, приятной музыки и вдохновляющей атмосферы. На дворе лето, а значит не обязательно сидеть в самом заведении, для этого специально ставят террасы, с которых открывается отличный вид на природу. 3. Прогуляться по паркам и скверам Кузбасса. Все ли красивые места для прогулок знают кемеровчане? Хоть Кемерово и маленький город, у нас есть множество красивых парков и скверов: Комсомольский парк имени Веры Волошиной, Сосновый бор, парк Лесная сказка, парк победы им. Маршала Г.К Жукова, городской парк семейного отдыха «Антошка», парк Кузбасский, сквер Влюбленных, Набережная Томи и парк «Березовая роща». 4. Прокатиться на колесе обозрения. Красивый вид открывается с колеса обозрения на Томь и набережную, сколько запоминающихся фотографий останется с этим видом. 5. Сходить в ботанический сад на лесной поляне. Восхититься величиной деревьев, колючестью кактусов и изящностью орхидей легко и просто, достаточно сходить в ботанический сад. Он оснащен лавочками для приятных бесед и любованию на растения. В саду также есть живой уголок, где детишки погладят и покормят кроликов, черепашек, полюбуются на рыбок и попугайчиков. Дополнительные идеи для проведения последних дней лета: устроить фотосессию, организовать пикник, покормить уточек, сходить в театр или музей, купить себе маленький подарочек, который давно хотели. Проведите последние дни лета душевно!