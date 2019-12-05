Рене Магритт "Популярная панорама" (Popular Panorama, 1926) - описание и анализ картины методами прикладного психоанализа. Изображение поделено на три этажа, слоя, на три яруса. Верхний ярус - море и пляж, средний - зеленый лес, стволы множества деревьев, нижний ярус - крыши и окна типовых городских многоэтажек. Как тут не вспомнить три топики устройства психики в психоанализе: Супер-Эго, Эго и Ид. На самом верху - царство бессознательного (Ид), его обычно представляют вечно бушующим, неспокойным морем, водной стихией, символизирующей наши желания, требующие выхода, своего проявления, беспокоящие нашу душу, словно волны сталкивающие друг с другом, либо сливающиеся, усиливающие силу другу друга до огромной волны, до цунами, разрушительной стихии. Деревья на среднем слое - символ развития человека, его сознательной жизни (Эго), которая начинается с зернышка, зародыша будущего дерева-человека. Зерно-младенец пробивается, рождается от матери-земли, пускает в нее корни, навсегда оставаясь связанным с нею, но растет и пробивается вверх, к отцовскому свету логоса, истины, к поиску смысла, познанию себя и окружающего мира вокруг. Впрочем, в этом лесу Магритта довольно мрачно - деревьев много, можно сказать даже слишком много, кроны деревьев плотно смыкаются в темно-зеленое плотное одеяло, которое не пропускает свет, стволы ярко черные, корней не видно. Лес создает мрачную, тяжелую атмосферу удушья и тревоги, потерянности среди множества стволов других деревьев. Наконец, строгие прямоугольные формы, четкие линии - обозначают Супер-Эго, идеалы и нравственные убеждения человека, его границы, как определенного рода табу и ограничения в поведении и поступках, моральные императивы, ритуальные формы жизни человека, входящего в мир культуры, принимающего тем самым структуру и порядок жизни современного, цивилизованного человека. Человека, которого, как Папа Карло вырезавший из бревна куклу Буратино, с детских лет обрабатывают в дошкольных, школьных, в иных учебных заведениях, затем уже в трудовых коллективах, добиваясь идеальных, но во многом шаблонных и стандартизованных, а значит лишенных какой-либо уникальности, свойств, мыслей, форм поведения. Эту, в целом недружелюбную атмосферу каждого из представленных трех слоев, гармонизируют ленточки волнистых разрезов между ними, они блестят словно атласная ткань, вьются грациозно и витиевато, женственно, гармонизируя картину в целом, они успокаивают и дарят надежду, что все будет хорошо и сумрак рассеется как утренний туман.