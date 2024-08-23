Помощь театру Zart House

Любимица театра — кошка Кулиска и питерский театральный проект Zart House просят помощи. Ты можешь спасти их банкротства.

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Театр на грани закрытия

Наши друзья и партнёры, театр Zart House существуют 3,5 года. За это время они пережили множество кризисных моментов, когда 30% творческого бизнеса закрывалось. Но они продолжали жить и даже умудрялись помогать друзьям по цеху и социальным проектам воплощать свои идеи!

Сейчас театр на грани закрытия. Финансовый вопрос не помогли решить ни государственные программы, ни большие бизнесы. Команда Zart House обращается к зрителям, к сторонникам их театрального творчества.

За все время театр посетило более 20 000 зрителей, и они искренне верят, что способ «С миру по нитке» может спасти их любимый дом.

Помоги спасти театр

Сумма сбора составляет 545 000 рублей. На сбор у них есть всего 10 дней.

1) Жамкай по ссылке, чтобы помочь

2) Можно помочь переводом по номеру: 8 (952) 727-93-00 (Сбер,Т-банк, Альфа), получатель — Наталья М.