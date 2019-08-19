Полезные каналы на YouTube

Всё любят видео с лайфхаками про дизайн интерьера, подарки на праздники, путешествия, создание новых вещей из старых. Данная статья посвящается полезным каналам на YouTube. Naked Science – канал научно-популярного журнала, где можно посмотреть видео о науке и технике из зарубежных источников и короткометражные научно-фантастические фильмы. Phlearn – канал для тех, кто хочет научиться качественно обрабатывать фотографии не только в фотошопе, но и на других каналах. Здесь указывают на то, как правильно поставить свет, цвет и кадр. Обсуждают самые частые ошибки начинающих фотографов и ретушеров. Маха Одетая – всё о стиле и моде. Блоггер раскрывает секреты умения одеваться с иголочки. Проверяет все свои советы на себе. Плюсом рассказывает о том, что не выходит из моды вот уже долгие десятилетия. Puzzle English – поможет обрести такие навыки, как чтение, письмо, устная речь, перевод, понимание смысла. У онлайн преподавателей чёткая дикция и улыбка на лице. Рассказывается о речевых нюансах, правильном употреблении словосочетаний и произношении. The school of life – канал о познании человеческой психологии, умении понимать эмоции, чувства окружающих людей. Здесь описывается не только вербальная сторона общения, но также раскрывается и невербальная. Mark Crilley – научит рисовать иллюстрации любого формата. Его уроки включают в себя информацию более чем из 40 книг, и не только о современном искусстве. British Pathe – документальные съемки исторических событий от крупнейшего в мире архива. Доступно и понятно рассказывают о важном. Оскар Хартманн – подойдёт для начинающих предпринимателей. Раскладывает по полочкам как найти мотивацию в жизни и в бизнесе, лайфхак и по поиску идей для бизнеса, даёт рекомендации по организации рабочего времени и стратегическом бизнес-мышлению. Приятного изучения!