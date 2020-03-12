Похищение века: Самые дорогие украденные картины, про которые никто ничего не знает

«Голубь с зелёным горшком» Пабло Пикассо 28 млн долларов В 2010 году некто взломал оконную решетку Парижского музея и украл 5 шедевров, среди которых было и произведение Пикассо «Голубь с зелёным горошком». Спустя некоторое время заказчика и исполнителя удалось найти, но картины так и не вернули, грабитель утверждает, что все работы были уничтожены. «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» Винсент Ван Гог 30 млн долларов Ван Гога можно по праву считать самым популярным художником у криминальных талантов: его произведения крадут чаще всего. Так, в один день был украден и «Выход из протестантской церкви в Нюэнене» - грабители проникли через крышу и стащили работу. Как и в предыдущей истории, виновные были найдены, но картины вернуть не удалось. «Шторм на море Галилейском» Рембрандт Ван Рейн 500 млн долларов История похищения этой картины достойна того, чтобы по ней сняли фильм. Несколько грабителей переоделись в полицейскую форму, скрутили и заперли в подвале охранников бостонского музея Изабеллы Стюарт Ганрднер и унесли несколько работ, среди которых была и самая дорогая из украденных картин «Шторм на море Галилейском». «Портрет молодого человека» Рафаэль 100 млн долларов Очень много ценных произведений искусства исчезло во время Второй Мировой войны, когда нацисты насильно забирали ценные картины. Такая история произошла, например, с работой Рафаэля «Портрет молодого человека». «Рождество со святыми Франциском и Лаврентием» Караваджо 20 млн долларов История этой картины тоже очень захватывающая. Вплоть до 1969 года она хранилась в итальянской часовне Сан Лоренцо. В ее краже обвиняли сицилийскую мафию, а когда удалось поймать первого подозреваемого, он утверждал, что работу поместили в сарай, где ее испортили свиньи и крысы. Позже грабители сожгли полотно. Так ли это на самом деле, до сих пор остаётся неизвестно. «Вид на Овер-сюр-Уаз» Поль Сезанн 5 млн долларов А историю похищения этой картины до сих пор считают самой дерзкой. Она хранилась в оксфордской галерее. В новогоднюю ночь, пока все охранники и работники музея праздновали наступление нового века (кража произошла в 2000 году), грабители пробрались в музей и украли работу. О ее дальнейшей судьбе вот уже 20 лет ничего не известно.