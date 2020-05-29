Подборка мемчиков про карантин

Все мы устали от изоляции, но выбора нет. Все, что нам остается, — шутить и пытаться сохранить позитив. «Жена: Я поправилась за время карантина? Муж: Да ты никогда не была стройняшкой. Время смерти: 26 апреля 2020 года, 23:23. Причина смерти: коронавирус». «Я наконец-то понял, почему мои собаки так радуются, собираясь на прогулку». «Положительная сторона ковида заключается в том, что вы можете сидеть на скамейке в парке, и если кто-то придет и сядет рядом с вами, то вы можете сказать: «Ты что, черт возьми, издеваешься надо мной? Отвали. И неправ будет он». «Я думал, он в маске». «Мы с женой планируем поменяться местами в кровати на этой неделе. Вот что мы сейчас называем отпуском». «Если жизнь дала тебе лимон, сделай из него лимонад. Лимоны в 2020 году». «Доказательство. Некоторые просто не понимают». «Карантин разрушил многие браки, но у некоторых из нас он укрепил отношения. Мне повезло, у меня самая любящая жена. Прошлой ночью я проснулся, когда она крепко прижимала подушку к моему лицу, чтобы защитить меня от Covid-19».