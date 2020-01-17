Почему мы с вами ещё не встречались на трансформационных играх?
Точилкина Елена Игропрактик
Почему мы с вами еще не встречались на Т-играх? Друзья! Я к вам с вопросом, который меня сильно волнует. Скажите, какие причины, убеждения удерживают вас от знакомства с трансформационными играми? Я со своей колокольни могу придумать много убеждений, но боюсь, что буду не права. Вот, что мне пришло в голову: 1. у меня нет проблем; 2. у меня нет времени; 3. не понимаю, чем игра может помочь мне в решении вопроса, над которым я бьюсь 10 лет; 4. не доверяю психологам, коучам и вообще никому не доверяю; 5. мне сложно раскрываться на публике; 6. я хочу, но я боюсь; 7. я хочу, но дорого/дешево; 8. нет подходящей для меня игры, у меня специфическая проблема; 9. я просто подписан, первый раз прочитал ваш пост; 10. я присматриваюсь, может, через год приду. Напишите в комментариях истинную причину, почему вы пришли или не пришли ко мне на трансформационную игру. Для меня будет ценно ваше участие в опросе. А провожу я онлайн и оффлайн трансформационные психологические игры Благодарность, Самосаботаж и Аромат денег. Участие может быть как индивидуальное, так и в группе. Описание игр и все подробности https://taplink.cc/lifecoach7elena