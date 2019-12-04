ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ "ВИДЕНИЕ XII"

В Кемерове закончился фестиваль короткометражного кино и анимации "Видение XII". Подведены итоги, вручены награды. Победители таковы: Лучшее игровое кино: "Перед применением прочитать инструкцию" (режиссер Андрей Дорожко. Россия). Лучшая анимация: "Волчишко" (режиссер Игорь Волчек. Беларусь). Неигровое кино: "Начальник кладбища" (режиссер Илья Вейцман. Россия) Победитель смотра "ПредВидение": "Он везёт свой грузовик" (режиссер Кирилл Проскурин. Россия). Лучшая зарубежная работа: "Osuba" (режиссёр Federico Marsicano. Италия) Лучшая региональная работа: "Кошка" (режиссёр Дмитрий Фадеев. Краснодар) Приз организаторов получил фильм "Красиво жить" (режиссер Ярослав Лебедев. Россия) А Гран-при фестиваля и денежный приз получил фильм "Белым по черному" (режиссер Антон Мамыкин. Россия). Кстати, Антон Мамыкин об участии своего фильма в фестивале "Видение XII" сказал так: «Я ждал этот фестиваль, как никакой другой, потому что здесь оценку фильму даёт зритель. Для меня было вдвойне ответственно представлять фильм на суд кемеровчан, потому что в фильме показана жизнь шахтера». Позже выяснилось, что консультантом в фильме "Белым по черному" был шахтер из Кемерова. Да, впервые победителей "Видения XII" выбирали сами зрители. И эта открытость прекрасна!!!! А ещё в рамках фестиваля был определен победитель питчинга дебютантов. Им стал проект фильма «Подснежница», кемеровчан Алексея Гончарова и Евгения Шальнева. Авторы рассказали историю о девушке, которая поехала к родителям на праздники, но по дороге ее машина застряла в снегу. Дорога заброшенная, связи нет, девушка готовится умереть. Вдруг ей дозванивается сотрудница колл-центра, вынужденная соблюдать должностные инструкции и задавать вопросы только по специальному алгоритму. По замыслу авторов она пытаться помочь спасти девушку ценой собственной работы… Фестиваль закончился, зрители получили удовольствие, победители получили призы, все фильмы конкурсной и внеконкурсной программы - внимание. Организаторы в скором времени отрефлексируют произошедшее. Аналитики опишут современные тенденции в кино. Но вся прелесть в том, что пройдёт время и все изменится: зрители, участники, тенденции, мнение жюри. В этом замечательное свойство искусства. В любое время и на любом этапе жизни в идеи и смыслы кино погружаешься и выходя из кинозала знаешь о мире и о себе немного больше, чем 2 часа назад.