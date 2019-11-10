PLAYBACK ДЛЯ "АРАХИСОВОГО СОКОЛА"?

В Кузбасскино в рамках работы киноклуба "Альтернатива" состоялся премьерный показ фильма Тайлера Нилсона и Майка Шварца "Арахисовый сокол". Сюжет классический для американских фильмов с преодолением препятствия и хеппи-эндом. Парень с синдромом Дауна, заточенный государством в доме престарелых, хочет сбежать и осуществить свою мечту - стать рестлером. У него на пути встречаются красивые, свободные люди, со своими психологическими травмами в прошлом и смутными перспективами в будущем. Наверное, если бы по этому сценарию сняли фильм 10 лет назад, то он стал бы рядовой приключенческо-комедийной драмой. Но сейчас этот фильм отмечает поворот в отношении к людям с повышенными требованиями (на Западе) и ограниченными возможностями (в России). Актёр Зак Готтзаген, сыгравший роль Арахисового сокола, реально с синдромом Дауна. И это его мечта, сыграть главную роль в фильме. Таким образом, в фильме, по сути, воплощены приёмы, ныне популярного плейбэк-театра, когда человек рассказывает личную историю и потом режиссёр эту историю воплощает на сцене. В фильме нет противопоставления общества и человека. Все внимание сосредоточено на человеке, его праве выбора, его возможностях, желании воплотить мечту. Смыслы проговариваются медленно и ненавязчиво. Нет лишнего мелодраматизма и дотягивания персонажа до нормы. В принципе, вообще нет рассуждений о норме и правильности. Что есть в фильме? Короткие смысловые фразы Зака, с характерным для человека с синдромом Дауна акцентом, метафора пути, реального (герои шли весь фильм и давали зрителю возможность наслаждаться природными красотами) и путь к раскрытию своего потенциала. Что мне отозвалась? Первое на что я обратила внимание - это простота в передаче телесности и фактуры актёров. Вообще в фильме показана пластика тела (молодого, красивого, старого, толстого, тощего), обрамленного природными стихиями, в первую очередь, водой. Мне понравилась непредвзятость в рассказе истории о Заке. Эта свобода от стереотипов, конечно, создана благодаря уровню осознанности темы западным обществом. И для российского зрителя, который хоть чуть-чуть имеет представление о положении дел у нас, это как глоток воды. Для кого этот фильм? Для тех, кто чувствует, что теряет свои ресурсы, силы, энергию. Это кино просто необходимо посмотреть тем, кто на грани отчаяния, кто кооперирован в сообщество людей с ограниченными возможностями, и учится в нем жить. Конечно, я думаю, "Арахисовый сокол" будет интересен психологам и тем зрителям, которые сейчас на ступени осознанности своих психологических проблем. Возможно этот фильм раздражит эстетов, привыкших видеть вокруг себя внешнюю приглаженную красивость, но я думаю эта категория людей или не ходит на альтернативное кино вообще, или удовлетворится красивыми пейзажами речных долин и фактурой брутального Шайа ЛаБафа и красавицы Дакоты Джонс. Показы фильма в Кемерово будут проходить в Кузбасскино в зале "Альтернатива" всю неделю.