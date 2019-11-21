ПИТЧИНГ ДЕБЮТАНТОВ НА "ВИДЕНИЕ XII"

Слово "питчинг" звучит странно и загадочно. Питчингом называют практику представления проектов (в данном случае проектов кинолент) с целью привлечь тех, кто готов профинансировать проект. В Кемерово в Театре для детей и молодежи 28-29 ноября в рамках Всероссийского Питчинга Дебютантов и XII Международного кинофестиваля короткометражного кино и анимации «Видение» пройдет III Кемеровский Питчинг кинопроектов. В шорт-лист вошли 12 проектов из 50 – 9 проектов в категории «Игровое кино» и 3 проекта в категории «Неигровое кино». Лауреаты Питчинга получат грант на частичную или полную реализацию проекта – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России В Экспертный совет питчинга войдут: актер и продюсер Кирилл Зайцев; заместитель главного редактора кинокомпании СТВ Анна Андрушевич; продюсер, менеджер по развитию бизнеса департамента профессионального оборудования компании Canon Евгений Субочев; исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин; начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марина Евса; директор ГАУК «Кузбасскино» Елена Дудкина. Итак, шорт-лист таков: Игровое кино 1. «Дубликат», автор сценария Егор Бут-Гусаим (Кемерово); 2. «Заброшка», автор сценария Тамара Ибрагимова, режиссер Дарья Беднарская, продюсер Денис Вязников (Новосибирск); 3. «Камушки», автор сценария Юрий Шевцов, продюсер Дмитрий Шарабарин (Кемерово, Барнаул); 4. «Омут», автор сценария и режиссер Александр Бердышев (Москва); 5. «Подснежница», авторы сценария Алексей Гончаров, Евгений Шальнев, режиссер Евгений Шальнев (Кемерово); 6. «Полынь», авторы сценария Екатерина Куприянова и Илья Дик, режиссер Екатерина Куприянова (Кемерово); 7. «Пушистик», автор сценария Марина Павлова, режиссер Игорь Волошин, продюсер Мария Иванова (Зейд) (Москва); 8. «Разрез», авторы сценария Мария Зелинская, Тигран Агавелян, режиссер Тигран Агавелян (Кемерово); 9. «Тысяча таких будет», автор сценария Артем Проценко (Новосибирск); Неигровое кино 1. «Жизнь взахлеб. История Тани», автор сценария Наталья Мирошниченко, режиссер Нина Корякина (Тюмень); 2. «Калина Красная», авторы сценария Дмитрий Осинкин, Дарья Брыкалова, режиссер Дарья Брыкалова, продюсер Дмитрий Меньшов (Москва); 3. «Мой друг, Костя», автор сценария и режиссер Светлана Осипова (Кемерово, Москва); Выбираем себе фаворита и держим за него кулачки. А зрителей ждёт особое удовольствие - встреча с продюсером Дмитрием Якуниным и презентация документального фильма об Анатолии Крупнове "Он был" 28 ноября в 17.30 в "Кузбасскино".