Пейзажные мантры Татьяны Лазаревой.

«Легче, чем воздух» это не просто проект и книга, а стилевое направление творчества Татьяны Лазаревой, которое определили сами зрители. В Новосибирске фотохудожница показывает свою персоналию впервые. В экспозицию вошло 60 пейзажей из разных географических точек мира. Есть листы, которые не напечатаны в книге и ранее не выставлялись. Татьяна намеренно не указывает названий мест. «Нет разницы, где мы находимся, люди одинаковы везде, все люди гуляют с детьми, все дети бегают по пляжам. Люди в любой точке мира гуляют, держась за руки, рыбачат, встречают рассветы и закаты. И красота - неба, воды, закатов - она всегда рядом с нами, не нужно никуда ехать, чтобы это увидеть, нужно просто посмотреть», - говорит автор. Панорамные пейзажи из наблюдений и путешествий— не банальные пустые пространства, а напротив визуальные условия для созерцания и остановки внутреннего монолога. И есть в этом авторском стиле «пейзажной мантры» находки психологической глубины при минимуме повествовательности. Она выбирает из видимой реальности лишь самые необходимые формы графичных крошечных людей или массива гор. На первый взгляд может показаться, что она не любит цвет, а лишь фактуру. Но осознанный прием минимализма в стремлении к простоте и скромном колорите она использует для достижения медитативного настроения без риска сделать кадр не интересным. Листая кадр за кадром, видишь лиловое полотнище заснеженного поля или серебристую синь мелко перистых волн. Она удивительным образом сводит цветовую важность к минимуму, как бы обесцвечивая и говоря о красках жизни в идеально светлом монохроме. Некоторые из горных сюжетов навевают нам настроение японской художницы Мотоко Сато (Motoko Sato) «Диалог с невидимым», работы которой были представлены в залах ЦК19 в рамках VII международного фестиваля фотографии. Их отношение к фактуре и цвету схожи. И в целом нужно отметить, что к творчеству Лазаревой мы можем применить японскую поговорку «меньше силы во взгляде глазами—больше во взгляде ощущениями». В каждой стране люди смотрят на окружающий мир по-особенному. И где бы не снимала Татьяна, авторский стиль будет читаться через художественные приемы, ментальность и отсутствие сильного момента, который определяет рамки сюжета, но в продолжении и философских размышлениях со зрителем. С помощью воды, снега и гор Татьяна создает медитативный образ, нацеленный на само погружение и единение с собой через окружающую природу. У нас не возникает ощущения, что чего-то не хватает, напротив аскетичность визуальной эстетики позволяет проникнуть в сознание мгновенно. Данный фото проект наглядно иллюстрирует тот факт, что мы живем в потрясающее время. Перед нами распахнут весь мир. И мы можем стать добрее и внимательнее к природе, к близким или не знакомым людям. Она будто опровергает тезис «Я потребляю-значит я существую». Работы Лазаревой четко вписываются в контекст осознанного потребления, именно этот полезный тренд сейчас набирает обороты. «Перепотребление» это бич современного общества. Мы живем в мире, когда полки магазинов ломятся от пластиковых игрушек и пластмассовой еды, а масс маркет ежедневно производит тонны одежды из дешевого сырья, которая не износится десятками лет. А в каждом пейзаже Татьяны Лазаревой мы видим идеально совершенные природные пространства без единого намека на темную сторону человека, навевая вопрос: а много ли нужно человеку для осознанной жизни? Именно осознанность и трансляция жизненных ценностей привлекают наше внимание к проблеме экологии, перепотребления и как следствие мусорному хаосу. «Я вижу, что без людей мир пуст, мы очень украшаем его, и мы должны его беречь». Наши чувства настолько перегружены эмоциями и напряжением, что осознанно или нет мы ищем обратного. Того самого медитативного ощущения «стоп», пусть даже в самых обыкновенных вещах, таких как пасмурное небо или зимний день, чувства взрослых и детей. И отношение, которое транслирует Татьяна в каждом фото листе способно помочь зрителю отвлечься и «немного замедлиться». «Мои фотографии скорее ни о чём. Это обыденные вещи, которые мы видим каждый день, это просто небо, просто вода или лед, просто люди, которые красиво идут. Это фон для настроения и более спокойного состояния. Все, что я хочу - чтобы люди смотрели мои фотографии, но видели то, что заметно каждому из них», —говорит автор. Свердлова 13. ЦК19