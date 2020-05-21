Петербург 90-х в новых графити от HoodGraff

В Петербурге появились графити с главными символами 90-х - тамагочи, Полароид и кассета VHS, а также надпись «Мир Дружба Жвачка». По задумке авторов, графити должны погружать в чарующую атмосферу 90-х. Рисунки частично перекликаются с новым сериалом “Мир! Дружба! Жвачка!”. Действие проекта происходит в 1993 году, когда друзья Санька, Вовка, Илюша и Женька попадают в насыщенные события: разбираются с хулиганами, спасают стариков, ставших заложниками в доме престарелых, ищут деньги для местного авторитета за разбитую машину и пытаются помирить родителей. Ранее команда HoodGraff делала в Петербурге граффити с такими личностями, как Виктор Цой, Павел Дуров, Вячеслав Черчесов, Сергей Бодров, Михаил Боярский, Альберт Энштейн, Юрий Гагарин, Стив Джобс.