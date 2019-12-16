ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ БЛОГА ЦИФРОАРБАТА

Итак, завершился первый месяц работы блога. Основной мотивацией в развитии блога стало желание создать платформу для аналитики, критики, и текстов, собирающих вовлеченную в искусство и культурную жизнь городов, публику. И нам это удалось!! За полтора месяца работы блога в новом формате было написано 50 статей, отражающих театральную, музыкальную и художественную жизнь города. Также в блоге появились первые тексты по урбанистике и практике работы со своим голосом. Тексты нашего блога охватили культурные реалии Кемерова, Новосибирска, Томска, Петербурга, Москвы. И мы надеемся ещё больше расширить географию. Авторы блога оперативно публиковали аналитические тексты о "39 студенческом фестивале ВГИКа" , фестивале анимации и короткометражного кино "Видение", мини фестивале "Эхо Любимовки" и музыкальном фестивале "Сибириаде". По количеству просмотров и лайков мы поняли, что на правильном пути. Ещё более ценны для нас репосты в группах и сообществах. Так, спешим выразить благодарность Кемеровскому театру для детей и молодежи, проекту "Малая сцена" Кемеровского театра драмы, Кемеровскому областному театру кукол им. Гайдара, Томскому художественному музею, сообществу Кемеровского художественного колледжа, а также сообществам проектов Кузбасскино "Альтернатива" и "Видение". Надеемся, что наше взаимодействие поможет расширить аудиторию сложных культурных событий, создающихся в регионах. Команда Цифроарбата объявила о конкурсе для авторов. В ноябре в конкурсной программе приняли участие 4 автора: Екатерина Хорунжия, Алёна Жук, Владислав Милевский, Конструктор. Мы намеренно подводим итоги ноябрьского конкурса в середине декабря, чтоб дать возможность набрать лайки статьям, опубликованным в конце месяца. Итак, объективным победителем по числу лайков и просмотров стала статья Алёны Жук "Нота - языковая единица", которая набрала 5 лайков и 207 просмотров. Поздравляем победителя и приглашаем его получить премию. Мы не накручиваем лайки и просмотры. Нам важно видеть объективную реакцию читателей Мы не размещаем рекламу внутри текста. Целостность авторского текста для нас важна, мы не планируем паразитировать на внимании читателей к текстам нашего блога. Мы ограничили визуальный ряд до одной фотографии и сосредоточились на словах. Наш блог для тех, кто любит буквы и умеет понимать. Мы делаем платформу для независимой аналитики регионального искусства и культуры и надеемся на сотрудничество с городскими сообществами, для которых это тоже ценно. Важными для нас направлениями являются - урбанизм и туристические маршруты. Особенно нам интересны тексты, посвящённые петербургским реалиям культуры. В целом, популярные и любимые россиянами туристические маршруты вызывают у команды Цифроарбата особую симпатию. Также нам любопытны темы, приоткрывающие зрителям личные истории успеха и преодоления неудач предпринимателей, работающих в различных сферах. Мы хотим стать лучше и надеемся на обратную реакцию, а также приглашаем новых авторов выражать свое мнение, критиковать и восторгаться событиями и сложными культурными продуктами.