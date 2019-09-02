Первобытное в современном

Афро-хаус – это микс афроамериканских мотивов и хауса, наполненный безудержной энергией, неожиданными и яркими движениями. Изредка идёт отсылка к джазу и этнике. Своё начало она взяла в начале 2000-х годов. В Африке этот жанр называется «кудуру». Своим появлением афро-хаус обязан клубной музыке 80-х годов, которая плавно переплелась с традиционными африканскими мотивами, захватив молодежь своими ритмами. Большинство композиций близки к хаусу, дип-хаусу или соулфулу, также встречается приблеженный вариант с тек-хаусом. Тональность и темп меняется в широком диапазоне, но в основе остается гипнотизирующий ритм. Распространением современного афро-хауса занимаются два композитора - Black Coffee и Culoe De Song – оба раньше жили в Южной Африке с бэкграундом танцевальной и народной музыки. В 2017 год стал переломным для афро-хауса. Поскольку именно в этом году он вошел в мейстрим и поизошло включение жанра в рубрикатор Beatport. Это говорит о уже сформировавшейся стилистике, появлении достаточного количества продюсеров, кураторов, диджеев. Самое главное из этого то, что на афро-хаус растет спрос. Создаются тематический плейлисты, подкасты, шоукейсыи целые сцены на фестивалях. Открываются студии, обучающие движениям. В танце участвует всё тело – широкие движения рук и ног с покачиванием туловища. Музыкальные представители жанра: Palamino , Busiswa, Deeper Beats, King Monada & Makhadzi, Dj Jim Mastershine, Liqued, Tee-R.