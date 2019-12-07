ПАЛОМНИЧЕСТВО К ПОЛЕНОВУ

В Новой Третьяковке монографическая выставка Василия Поленова. А для всех, кто знает имя Поленова (а знает его каждый россиянин и любой житель постсоветского пространства) теперь началось паломничество к его картинам. Никто даже не пробует спорить с важнейшим значением этой выставки. Всё сделано блестяще: Василий Поленов - великий Русский Классик. Нам предлагают ещё раз погрузиться в вечный эталон искусства. Вся экспозиция разделена на крупные главы его жизни и творчества. Всё логично и предельно понятно. На входе зрителя "ошарашивают" лучшими и самыми известными картинами - "Московским двориком" и "Бабушиным садом". Аудио гиды, экскурсии, мониторы с визуальными рядами, большие буквы на стенах в каждом разделе творчества (я читала именно их) - все это максимально подробно описывает жизнь и творчество художника. Посетители, которых очень много (к дворику и саду не протолкнуться), все это слушают, смотрят и читают. Я, со свойственным мне высокомерием, не люблю пассивно воспринимать вкладываемую в меня информацию. Хочется её проверить на зуб и сравнить со своими впечатлениями. После просмотра я подумала, что Поленову характерно какое-то сакральное отношение к холсту и тому, что на нем изображено. Тонким мазком, очень аккуратным авторским отношением к изображаемому может создавать картины только искренне верующий человек. Религиозная тематика представлена и она достаточно обширна. Но не сюжетом он религиозен (сюжет повествователен и пропитан лёгким академизмом), а именно своим отношением к натуре. Такое старое, даже для XIX века, консервативное отношение к реалистичности через призму сакральности момента. В реализме Поленова нет отстраненности и страсти к документализации. Эти ветви у реализма появились позже. Зато есть любование моментом, внимание к натуре. Вот ученики В. Поленова уже другие. Они любят блеснуть мастерством, мазком, цветом. Они более эффектны и специфичны. Мне показалось, что в Сибири не очень принято поленовское отношение к натуре. У нас есть шишкинская традиция, воплотившаяся в творчестве Г. Чорос-Гуркина и есть масштаб фигуры В. Сурикова. Мне кажется, что Сибирь влилась в художественный процесс позже и поленовский контекст понимания натуры не получил широкого развития. Представление о В. Поленове как о художнике театрально-декорационного искусства и изготовителе познавательной диорамы мягко разрывает зрительские шаблоны видения творчества художника. В своих эскизах и картинах диорамы Василий Поленов не вечный и недоступный Классик, а тёплый, добрый художник, который любит семью, уют, приятный досуг. Потом с подругой (кемеровчанкой по рождению и москвичкой и духу и образу жизни) долго обсуждали тему "действительно ли так крут Поленов?" Все-таки Кузбасс - территория скепсиса.