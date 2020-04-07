Пабло Пикассо - Зеркало

Как думаешь, что Пикассо изображал на этой картине? В этом игривом произведении отражена возлюбленная и муза художника в период сюрреализма. Ее эротичные портреты до сих пор считаются вершиной творчества художника. Он писал ее разной - спящей, дремлющей, мечтательной, нежащейся. Пикассо использовал плавные, мягкие и упругие линии. Она была почти на 30 лет младше его, и он скрывал свою тайную любовь в своем новом замке, в Нормандии. Он устроил там себе мастерские, и за несколько лет сделал десятки и сотни ее портретов – живописных, графических и скульптурных.