Отношения и религия: важно твоё мнение

Личный выбор или общая база? Пройди небольшой опрос и поделись мнением о роли религии в отношениях.

Может ли разница в религиозных взглядах помешать отношениям? А если речь идёт не просто о свиданиях, а о браке? Представь: общение с родственниками, воспитание детей, те самые большие решения: куда переезжать, на что тратить деньги. Насколько для тебя важно, чтобы в ключевых аспектах серьёзных отношений ваши религиозные убеждения совпадали?

Мы в Кавре исследуем, как вера влияет на выбор партнёра и на какие компромиссы люди готовы ради любви.

Поделись своим мнением в коротком опросе. Нам важны ответы и верующих, и нерелигиозных людей.