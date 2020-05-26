Откуда взялись “Паразиты”

“Паразиты” - сама впечатляющая работа Пон Чжун-Хо, но далеко не первая. Отсылки и фишки “Паразитов” создавались задолго до выхода самого фильма. Разбираемся в тернистом карьерном пути южнокорейского режиссера. В течение многих лет его визитной карточкой были «Воспоминания об убийстве» — картина, которая в 2003 году принесла ему известность и статус одного из самых многообещающих режиссеров. Это был второй полнометражный фильм Пона: первый, «Лающие собаки никогда не кусают», остался почти не замеченным. В этом фильме Пона Чжун-Хо уже есть все — и актер Сон Кан хо (он играл почти во всех его картинах, а в «Паразитах» стал шофером, главой семьи бедняков), и подвалы, где творятся странные дела (в «Воспоминаниях об убийстве» там пытают подозреваемых), и дурачок-подозреваемый, как в «Матери», и поезда с туннелями («Сквозь снег»), и постоянное фоновое присутствие то ли настоящей, то ли выдуманной Америки. Отчего-то все, что приходит с той стороны Тихого океана, оборачивается подделкой: на кроссовках Nike при ближайшем рассмотрении обнаруживается логотип Nice, а хваленый анализ ДНК, сделанный в американской лаборатории, превращается в отписку безо всякой полезной информации. Но самое главное — в этом фильме уже есть любимый режиссером мотив отражений. В «Паразитах» семьи Кимов и Паков находились словно по разные стороны зеркала. «Воспоминания об убийстве» начинаются со сцены, где на месте убийства безымянный мальчик повторяет все реплики и жесты полицейского Пака Ту-мана. Жертвой оказывается связанная, изнасилованная и убитая девушка. Через некоторое время в окрестностях обнаруживается еще один труп, потом еще один: действие происходит в 80-е, которые были золотым десятилетием маньяков и серийных убийц. Фильм снимался по мотивам реальной истории, причем на тот момент преступника еще не нашли: его вычислили относительно недавно, да и то не все уверены, что полицейским действительно удалось разгадать ту загадку. До сих пор считается, что Пон Чжун-Хо, который в молодости действительно был политическим активистом, снимает фильмы о социальном неравенстве и классовой борьбе. Но, как показывают «Воспоминания об убийстве», это слишком мелко, узко и плоско. Режиссера с самого начала интересовали границы и их преодоление. Для разделенной Кореи, которая десятилетиями балансирует на грани войны, это действительно одна из ключевых тем, и учения по гражданской обороне в фильме — неотъемлемая часть действия. К тому же во второй половине 80-х как раз пал режим Чон Ду Хвана: в стране чуть ли не каждый день проходят демонстрации, которые мешают ловить убийцу.