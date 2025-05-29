Проверено сообществом: работает кавровая инспекция Петербурга

В некотором царстве: документальный спектакль-сказка про секс-работниц
Борис пришёл в театр в одном настроении, а ушёл совсем в другом:
Три века: последняя экспозиция перед закрытием кирхи
Семён сходил на последнюю выставку в Анненкирхе перед закрытием церкви на реставрацию:
Выставка работает до 1 июня.
История повторяется, меняются лишь декорации: спектакль о Шарикове
Саша сходила на спектакль «Собачье сердце» в театр «Нити», и вот её впечатления:
Смелые идеи в одном музее: МАФ
Алёна музею поставила плюсик:
Музей работает ежедневно: 10:00 – 22:00, можно заглянуть в свободное время.
Текстурная картина на память: мастер-класс в студии Кати Звездиной
А Софа сходила порисовать, и вот, как это было:
Дали: VR or not VR?
Уран сходил в галерею и с помощью VR-технологий побывал в разных пространствах и даже внутри картин. Как это было:
Фото для обложки предоставлено автором.