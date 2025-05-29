Проверено сообществом: работает кавровая инспекция Петербурга

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В некотором царстве: документальный спектакль-сказка про секс-работниц

Борис пришёл в театр в одном настроении, а ушёл совсем в другом:

Театр никогда не был моим корневым увлечением. Многое из увиденного казалось излишне высокопарным, далёким или безжизненным. Примерно в таких настроениях я шёл на постановку «В некотором царстве». И мне понравилось.



Да, это было хорошо. Местами смешно, местами провокационно. Понравилась игра актёров, понравилось оформление. Да и вообще чувствовалось, что люди отдаются своему делу. Всё сделано с душой.



В целом, впечатления весьма положительные. Обрадовало, что театр может быть прогрессивным, может говорить со зрителем на «ты». Аплодируя вместе с залом, я испытал очень редкое чувство единения. Забрал его с собой. Спасибо.



Три века: последняя экспозиция перед закрытием кирхи

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Семён сходил на последнюю выставку в Анненкирхе перед закрытием церкви на реставрацию:

Сама выставка посвящена эпохам, которые пережила церковь: в своё время она была и кинотеатром, и концерт-залом для рок-культуры, и развалинами, где пили подростки. Если сравнивать с выставкой «Ковчег», которая была летом, то эта прям совсем небольшая и её смысл больше в том, чтобы передать информацию о истории здания. Было интересно, но как-будто немного не хватило масштаба.

Выставка работает до 1 июня.

История повторяется, меняются лишь декорации: спектакль о Шарикове

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Саша сходила на спектакль «Собачье сердце» в театр «Нити», и вот её впечатления:



Про сам театр

Небольшой зал со свободной рассадкой, для интровертов предусмотрены места для двоих. Видно из любой точки. Есть мини-буфет, но шампанского, как в Мариинке, не будет, только чай:)



Про спектакль

Постановка проходила частично в зрительном зале, собачья будка была в кабине световика, сами же актёры обращались к зрителю, как бы убирая четвертую стену. Очень динамичный спектакль, но будто бы не хватило хронометража, хотелось увидеть больше. Были и длинные диалоги о вечном, и танцы, и кураж, и драма. А финал, который диаметрально отличается от оригинального, пронзил моё сердце.



Смелые идеи в одном музее: МАФ

Алёна музею поставила плюсик:

Очень понравилось, много экспонатов, интересное описание к каждому. Узнали много интересных фактов, например, в золотую лихорадку больше всего заработали именно продавцы лопат. В компании LEGO на 25 лет работы в компании сотруднику дарят золотую деталь LEGO, шок)



Музей работает ежедневно: 10:00 – 22:00, можно заглянуть в свободное время.

Текстурная картина на память: мастер-класс в студии Кати Звездиной

Арт-вечеринка: текстурная картина с золотом и вино Твори текстурную картину на холсте под руководством художника и пей вино за приятной беседой. В программе золотые и серебряные баллончики, текстурная паста и полная свобода творчес... 4 октября Арт-студия Кати Звездиной от 4500₽

А Софа сходила порисовать, и вот, как это было:

Студия находится на Ваське, недалеко от метро, предварительно скинули гайд, как добраться до места.



Рисовали вчетвером, было мило и уютно. Вела арт-вечеринку художница Ангелина, она старалась создать атмосферу, помогала на разных этапах создания, предлагала различные варианты оформления — я на все говорила «да». Рада, что сходила, теперь картина будет украшать наш дом.



Дали: VR or not VR?

VR Gallery VR Gallery («Виртуальная галерея») — невероятное путешествие по вселенным классических и современных художников. Ты можешь прогуляться по собору Парижской Богоматери, погрузиться... до 31 декабря АртДинамикс 850₽

Уран сходил в галерею и с помощью VR-технологий побывал в разных пространствах и даже внутри картин. Как это было:

Мне было не особо интересно, хоть и концепт VR- выставок интересный сам по себе. Но возможно, это потому что я уже смешарик, поэтому подобные технические проекты меня не увлекают так. Но если хочется получить первый опыт, то пойдёт.



По итогу, могу сказать, что это не открытие и не hidden gem, но прикол на полчаса-час очень даже. Если вам даже не нравится творчество Дали или современное искусство, можно также посетить виртуальный Нотр-Дам, вроде как оно должно быть куда интереснее и интерактивнее.



Фото для обложки предоставлено автором.