Организаторы, несите свои анонсы на Хэллоуин

Если ты устраиваешь что-то интересненькое на Хэллоуин, самое время рассказать об этом!

Тыквы пляшут меж руин. Это Хэллоуин, Это Хэллоуин!

Готовишь что-то невообразимое накануне самого страшного праздника в году? Пора рассказать об этом всем! Заранее присылай нам анонс своего события, и мы пригласим на него наших пользователей.

Принимаем заявки на публикацию с помощью дружелюбного бота, который по шагам расспросит тебя о мероприятии.

Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.

Остались вопросы? Здесь подробная памятка о том, как добавить событие в Кавёр.

Путь теперь у нас один — в королевство Хэллоуин!