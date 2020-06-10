Онлайн-симулятор для тех, кто соскучился по путешествиям
Пользователь № 20696
Соскучился по путешествиям? Что, если бы можно было хотя бы ненадолго испытать то чувство, когда ты стоишь в аэропорту, оставив все заботы и суету за спиной? С собой у тебя чемодан с самым нужными вещами, а впереди — почти две недели отпуска… Сервис OneTwoTrip представил симулятор путешествий, который дает такую возможность: оказаться в виртуальном аэропорту с его типичными звуками, постоять в очереди на регистрацию, занять кресло в самолете и прогуляться по улицам Парижа. Но имейте в виду: здесь все как в жизни — можно пропустить свой рейс и остаться дома! Отправляйся в путешествие уже сейчас: https://www.onetwotrip.com/ru/landings/promo/simulation/