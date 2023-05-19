Просто пятница, просто великий праздник у редакции Кавра

Зафиксируем для истории: 19 мая 2023 года мы обновили техническую начинку блога и теперь нет ну совершенно никаких отмазок, чтобы не вести блог нормально!

— Вот как будто раньше был только простой карандаш, а теперь целый набор фломастеров, в том числе и с блёстками. А еще акварель, и гуашь, и другие краски.

из рабочего чатика

В планах на ближайшие недели:

подборки. Больше подборок богу подборок;

небанальные маршруты и путеводители от местных;

отчёты о комьюнити-походах на мероприятия;

интервью с интересными организаторами, рестораторами и другими -раторами.

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А пока можно почитать из недавнего, как наши московские сообщники сходили на выставку Пикассо&Дали в Москве или впечатления редактора Саши о грибах.