Зафиксируем для истории: 19 мая 2023 года мы обновили техническую начинку блога и теперь нет ну совершенно никаких отмазок, чтобы не вести блог нормально!
В планах на ближайшие недели:
- подборки. Больше подборок богу подборок;
- небанальные маршруты и путеводители от местных;
- отчёты о комьюнити-походах на мероприятия;
- интервью с интересными организаторами, рестораторами и другими -раторами.
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А пока можно почитать из недавнего, как наши московские сообщники сходили на выставку Пикассо&Дали в Москве или впечатления редактора Саши о грибах.