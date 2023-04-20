Новый раздел «Найти компанию»!
Карина
Теперь в Кавре найдёшь ответ не только на вопрос "Куда?", но и "С кем?"🙌 💥Заходи в раздел (специальный значок в правом верхнем углу) 💥заполняй инфо о себе и добавляй фото 💥просматривай профили других пользователей, готовых пообщаться и сходить куда-то вместе 💥начинай диалог 💥главное: прям тут же в диалоге ты можешь предложить событие из приложения Кавёр, на которое ты хочешь пригласить своего собеседника Заходи в раздел «Найти компанию», там уже есть ребята, готовые к общению😉
Комментарии
Аноним18 июня 2023, 14:29
Комментарий удален
Оксана, привет
Аноним13 июня 2023, 23:32
Привет! Буду рада новым знакомствам
Виктория, привет как дела
Милена13 июня 2023, 07:50
Всем привет, ищу новые знакомства)
User №41372813 июня 2023, 03:05
Привет! Буду рада новым знакомствам. Тгк: alisa_0000
Мария11 июня 2023, 23:19
Привет, друзья)
Королев Тимур8 июня 2023, 07:14
Всем привет. Ищу людей 1/3 чел, чтоб просто покататься по ночному Питеру в 8/9 июня после 8 вечера💫 Могу подъехать, забрать если не живёшь за городом))) Есть желающие? ____ Что: прогулка Где: Невский проспект Дата: 8/9 июня Время: после 20:00 Пишите: @Bs_the_golden
Данилов Сергей4 июня 2023, 18:50
Всем привет
Пользователь №31023226 мая 2023, 14:32
🥳
Раиса23 мая 2023, 08:01
Всем привет, буду рада компании!!!
User №40350926 мая 2023, 07:50
Раиса, привет малышка
Привет
Аноним19 мая 2023, 20:50
Приветствую 🙏
Пользователь №328652, 🌼
Пользователь №39755016 мая 2023, 22:13
🙋 приветствую
Привет