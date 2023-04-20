  1. Блог

Новый раздел «Найти компанию»!

Теперь в Кавре найдёшь ответ не только на вопрос "Куда?", но и "С кем?"🙌 💥Заходи в раздел (специальный значок в правом верхнем углу) 💥заполняй инфо о себе и добавляй фото 💥просматривай профили других пользователей, готовых пообщаться и сходить куда-то вместе 💥начинай диалог 💥главное: прям тут же в диалоге ты можешь предложить событие из приложения Кавёр, на которое ты хочешь пригласить своего собеседника Заходи в раздел «Найти компанию», там уже есть ребята, готовые к общению😉

Комментарии

Д
Ден
18 июня 2023, 17:06

Привет

А
Аноним
18 июня 2023, 14:29

Комментарий удален

Д
Ден
18 июня 2023, 17:06

Оксана, привет

А
Аноним
13 июня 2023, 23:32

Привет! Буду рада новым знакомствам

Д
Ден
18 июня 2023, 17:07

Виктория, привет как дела

Аватар
Милена
13 июня 2023, 07:50

Всем привет, ищу новые знакомства)

Аватар
User №413728
13 июня 2023, 03:05

Привет! Буду рада новым знакомствам. Тгк: alisa_0000

Аватар
Мария
11 июня 2023, 23:19

Привет, друзья)

Аватар
Королев Тимур
8 июня 2023, 07:14

Всем привет. Ищу людей 1/3 чел, чтоб просто покататься по ночному Питеру в 8/9 июня после 8 вечера💫 Могу подъехать, забрать если не живёшь за городом))) Есть желающие? ____ Что: прогулка Где: Невский проспект Дата: 8/9 июня Время: после 20:00 Пишите: @Bs_the_golden

Аватар
Данилов Сергей
4 июня 2023, 18:50

Всем привет

П№
Пользователь №310232
26 мая 2023, 14:32

🥳

Аватар
Раиса
23 мая 2023, 08:01

Всем привет, буду рада компании!!!

U№
User №403509
26 мая 2023, 07:50

Раиса, привет малышка

П№
Пользователь №400565
21 мая 2023, 17:11

Привет

А
Аноним
19 мая 2023, 20:50

Приветствую 🙏

П№
Пользователь №400565
21 мая 2023, 17:11

Пользователь №328652, 🌼

П№
Пользователь №397550
16 мая 2023, 22:13

🙋‍ приветствую

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста