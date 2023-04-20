Новый раздел «Найти компанию»!

Теперь в Кавре найдёшь ответ не только на вопрос "Куда?", но и "С кем?"🙌 💥Заходи в раздел (специальный значок в правом верхнем углу) 💥заполняй инфо о себе и добавляй фото 💥просматривай профили других пользователей, готовых пообщаться и сходить куда-то вместе 💥начинай диалог 💥главное: прям тут же в диалоге ты можешь предложить событие из приложения Кавёр, на которое ты хочешь пригласить своего собеседника Заходи в раздел «Найти компанию», там уже есть ребята, готовые к общению😉