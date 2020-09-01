Новый набор Lego с Гарри Поттером

Ураааааа!!!!! Lego выпускают новый набор с Гарри Поттером. Официальное название набора — LEGO Harry Potter 75978 Diagon Alley. С помощью 5544 деталек из набора дома можно будет воссоздать: *Магазин волшебных палочек Олливандера *«Письменные принадлежности Scribbulus» *Магазин для атрибутов игры в квиддич *Кафе-мороженое Флориана Фортескью *Магазин книг «Флориш и Блоттс» и много чего ещё. Соответствующие фигурки персонажей (14 штук) прилагаются. В продажу набор поступит в сентябре