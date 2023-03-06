Новый «Маугли» в Театре Эстрады: почему он так хорош?

Яркое шоу в стиле постапокалипсиса заставило меня по-новому взглянуть на старую сказку из детства. Игра актеров, масштабные декорации, механические звери, от вида которых ты испытываешь детский восторг. Мюзикл с элементами кукольного театра – это что-то по-настоящему свежее и заслуживающее внимания. Животные здесь не просто костюмы, а настоящие экзоскелеты, управляемые актерами. Она настолько поражают своей подвижностью, мимикой, голосом, что в какой-то момент ты забываешь о том, что за этими марионетками стоят люди. Но если вам недостаточно визуальной эстетики, на помощь приходит мощный вокал всей труппы, харизма как главных, так и второстепенных героев. Для более комфортного просмотра советую брать места подальше, так как высокая сцена и освещение могут подпортить впечатление на первом ряду. В общем, спектакль достойный, а главное – для аудитории любого возраста! Если ты еще ни разу не был на спектакле в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина, то скорее исправляй!