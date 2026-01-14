Сливочная пенка: новости для организаторов

Что происходит? Если коротко: усиливаем фильтры при отборе и публикации каждого отдельного события.
Как было
Всё это время редакция Кавра вручную и с большим трепетом отбирала классные события для любимых пользователей. Мы приняли тысячи заявок от организаторов, абсолютно бесплатно публиковали мероприятия, которые соответствовали нашей редполитике.
Но?
Но Кавёр растёт и превращается в ещё более эксклюзивный продукт. В афише хочется видеть только те события, которые:
- точно вызывают у пользователей живой интерес
- не оставляют ощущение зря потраченного времени
- помогают лично встретиться именно с тем или с той, кто подходит
Как будет теперь
Самые сливочные сливки — вот, что мы хотим видеть в афише Кавра. И поэтому будем подходить к отбору событий ещё более тщательно.
Итак, мероприятие занимает почётное место в афише, если у него есть:
- Привлекательная афиша, отражающая суть события
- Качественные атмосферные фотографии, сделанные на этом или подобном мероприятии
- Понятный и актуальный анонс
- И, главное, изюм!
Важно: мы принимаем информацию минимум за 3 рабочих дня до начала мероприятия, чтобы редакторы смогли проверить его, а пользователи успели изучить анонс и спланировать свой досуг.
Как отправить заявку
Принимаем заявки на публикацию с помощью дружелюбного бота, который по шагам расспросит тебя о мероприятии. Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.
Остались вопросы? Здесь подробная памятка о том, как добавить событие в Кавёр.
Больше фокуса — и в оформлении события присутствует нужный вайб, каждое отдельное мероприятие получает больше внимания пользователей. Вот такое бинго!