Сливочная пенка: новости для организаторов

Что будет в статье:

Что происходит? Если коротко: усиливаем фильтры при отборе и публикации каждого отдельного события.

Как было

Всё это время редакция Кавра вручную и с большим трепетом отбирала классные события для любимых пользователей. Мы приняли тысячи заявок от организаторов, абсолютно бесплатно публиковали мероприятия, которые соответствовали нашей редполитике.

Но?

Но Кавёр растёт и превращается в ещё более эксклюзивный продукт. В афише хочется видеть только те события, которые:

точно вызывают у пользователей живой интерес не оставляют ощущение зря потраченного времени помогают лично встретиться именно с тем или с той, кто подходит

Как будет теперь

Самые сливочные сливки — вот, что мы хотим видеть в афише Кавра. И поэтому будем подходить к отбору событий ещё более тщательно.

Итак, мероприятие занимает почётное место в афише, если у него есть:

Привлекательная афиша, отражающая суть события

Качественные атмосферные фотографии, сделанные на этом или подобном мероприятии

Понятный и актуальный анонс

И, главное, изюм!

Важно: мы принимаем информацию минимум за 3 рабочих дня до начала мероприятия, чтобы редакторы смогли проверить его, а пользователи успели изучить анонс и спланировать свой досуг.

Как отправить заявку

Принимаем заявки на публикацию с помощью дружелюбного бота, который по шагам расспросит тебя о мероприятии. Если будешь заполнять с компьютера, то удобнее делать всё на нашем сайте. Если будешь заполнять с телефона, то делай это через телеграм-бота @kaverMini_bot.

Остались вопросы? Здесь подробная памятка о том, как добавить событие в Кавёр.

Больше фокуса — и в оформлении события присутствует нужный вайб, каждое отдельное мероприятие получает больше внимания пользователей. Вот такое бинго!