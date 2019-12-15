НОВОСИБИРСКИЙ "МОСТ" (О ВЫСТАВКЕ С. МОСИЕНКО И В. СТЕПАНЕНКО)

Жителям Новосибирска предоставлена возможность посетить ещё одну "эпичную" выставку - Сергея Мосиенко и Валерия Степаненко. Из букв своих фамилий они сложили слово "Мост". Два художника похожи своими творческими путями. Оба много работали в прикладной сфере. Мосиенко применял себя в сфере дизайна и иллюстрации. Степаненко работал в художественном фонде. Ездили на творческие дачи. Очевидно, что в поездках и творческом общении жадно впитывали новое (для новосибирского искусства поликультурные отсылки - правило хорошего тона и примета вкуса). Оба художника давно сформировали свое творческое кредо, и вот теперь оттачивают те ракурсы, которые вызывают зрительский интерес. Сергей Мосиенко гениальный рассказчик в искусстве и это сильно цепляет зрителя. Он вовлекает, играет, иронизирует, говорит доступно и непринуждённо. Его образы наполнены эмоциями, они почти всегда узнаваемы и отсылают зрителя к целому потоку ассоциаций. Его работы, как праздник и карнавал. Они поднимают настроение, будоражат сюжетом, композицией и самой формой холста и развеской (картины вытянутые по горизонтали, по вертикали, модульное и блочное расположение картин). Картины Сергея Мосиенко - это праздник для зрителя любой стадии подготовленности. Валерий Степаненко другой. В основе его работ игра с кубистическим принципом формообразования. Ему свойственно более традиционное видение жанров. Кстати, работы В. Степаненко тоже многоцветные и яркие. Хочется сравнить, но не буду. Скажу только, что эффектность работ Сергея Мосиенко немного затмевает "сделанность" работ Валерия Степаненко. Но этот эффект длится не долго. Картины Валерия Степаненко отряхиваются от карнавальной ажитации и начинают говорить самостоятельно. Эта выставка - праздник. Она поднимает настроение и настраивает на игривый, оптимистичный взгляд на мир. Посещение экспозиции рекомендовано всем сибирякам в качестве профилактического средства от скепсиса и хандры.