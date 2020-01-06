Новогодняя музыка

Новый год – праздник волшебства, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. В эти дни все по-настоящему начинают верить в чудеса и ждать чего-то удивительного. Ну а какой же праздник без музыки, именно она помогает подпитывать хорошее праздничное настроение и с её звуков начинается настоящее волшебство. Даже простой перезвон веселых бубенчиков отправляет нас в добрую сказку, и мы с удовольствием предвкушаем появление главного волшебника - доброго Деда Мороза. За время истории Нового года мелодий, которые придают празднеству особую веселую тональность, создано не мало. Вашему вниманию предлагаются самые популярные новогодние песни, которые знают и взрослые, и дети! Балет «Щелкунчик». Настоящей музыкальной увертюрой к новогоднему празднику, которая с первых нот заставляет нас предвкушать необыкновенное праздничное волшебство и верить в сказочные перемены является известное во всем мире произведение замечательного русского композитора Петра Ильича Чайковского. Его музыка к балету «Щелкунчик» настоящий шедевр, который в музыкальной культуре признан одной из самых драгоценных страниц творческого наследия композитора. Этот спектакль стал любимым новогодним представлением уже у нескольких поколений жителей нашей страны. Удивительная история, навеянная композитору произведениями Гофмана, в которой добро побеждает зло, а заколдованная кукла становится прекрасным принцем, дарит нам надежду и заставляет верить в лучшее будущее. В балете очень много музыкальных номеров, ассоциирующихся у нас с праздником Нового года. Это чарующий «Вальс цветов», от звуков которого замирает сердце. Хрустальный и завораживающий танец Феи Драже, являющийся жемчужиной партитуры балета. И гимн любви - знаменитое «Па-де-де», невероятно мощная по силе воздействия музыка, создающая эффект реального присутствия в новогодней сказке. «В лесу родилась елочка». Теперь мы просто обязаны вспомнить другую музыку, которая в отличие от сочинения П.И. Чайковского довольно простая, но для российских граждан в праздновании Нового года занимает не менее важное место. «В лесу родилась елочка» - эти слова мы хорошо знаем с самого раннего детства. Хороводная новогодняя песенка стала в нашей стране настолько популярной, что её долгое время считали народной. Но песня имеет своих авторов, и создана она была ещё до Октябрьской революции. Стихотворение, которое изначально называлось «Елка» сочинила в 1903 году Р.А. Кудашева и опубликовала его затем в детском популярном журнале. А уже 1905 году Л.К. Беркман во время празднования дня рождения дочери придумал к этим стихам мелодию. Л.К. Беркман был биологом и совершенно не знал нот, а записать мелодию, которую он напел, помогла его жена, известная пианистка Е.А. Бекман - Щербина. Песенка сразу обрела известность и её с удовольствием распевали на новогодних и рождественских торжествах. Первая мировая война, революция, а затем и запрет Нового года повлияли на то, что песенка на некоторое время была забыта и лишь в 1941 году благодаря Э. Эмден, которая составила поэтический новогодний сборник песенка« В лесу родилась елочка» вновь вернулась к жизни. «Маленькой елочке холодно зимой». В нашей стране есть еще один очень популярный новогодний хит, который традиционно исполняется хороводом вокруг празднично украшенной елки. Это простая песенка обычно является первой, которую на Новый год разучивают наши малыши. «Маленькой елочке холодно зимой»- эти слова тоже долгое время считали народными, но оказывается эта песня сравнительно молодая, и тоже имеет своих авторов. Стихи написала З. Н. Александрова – простая девушка, которая работала на фабрике, но с детства очень любила писать стихи. Очень скромная по своей природе юная поэтесса, скрывавшая свое увлечение, не хотела издавать свои сочинения, но её подруги отправили несколько произведений в известный в те времена журнал « Работница», где они и были напечатаны. Успех после публикации окрылил Зинаиду, она стала больше писать, опубликовала несколько детских книг и стала одной из знаменитых детских писательниц. Музыку к этой проникновенной и незатейливой песенке любимой всеми поколениями детворы написал композитор М. И. Красев. Когда впервые была исполнена песня доподлинно не известно, но есть предположение, что это было перед войной, так как именно в 1939 году М. Красев выпустил сборник « Песни для малышей». Может быть, именно в этот музыкальный цикл и вошла песенка, которую затем стали петь на всех новогодних праздниках. «Пять минут». В нашем кинематографе есть несколько замечательных фильмов, являющихся для россиян важнейшим атрибутом Нового года и которые традиционно показывают в праздничные дни на экранах наших телевизоров. Одним из таких является веселая музыкальная комедия выдающегося режиссера Э. Рязанова «Карнавальная ночь». В саундтреке этого фильма есть много замечательных песен, но особо запоминающейся, которая неизменно в нынешнее время исполняется на новогодних торжествах, стала заводная композиция «Пять минут» в исполнении блистательной актрисы Л. Гурченко. В словах песни, сочинённых поэтом В. Лившицом, размышляется о том, сколько важных дел можно успеть сделать за короткое время – пять минут. Музыку, которая изначально показалась излишне старомодной, написал замечательный латышский композитор Анатолс Лиепиньш. Фильм «Карнавальная ночь» за короткое время завоевал большую популярность и любовь зрителей, а песенка « Пять минут» уже почти 60 лет является постоянным новогодним музыкальным хитом. «Три белых коня». Ещё одним фильмом, который также традиционно демонстрируется в новогодние праздники, является романтическая сказка «Чародеи». В кинокартине много интересных музыкальных композиций, но одной из самых запоминающихся стала песня « Три белых коня», настоящий шлягер без которого в нашей стране не проходит ни один новогодний вечер. Три белых волшебных коня, запряженные в упряжку три зимних месяца: декабрь, январь и февраль вихрем проносятся по необозримым раздольям нашей родины, возвещая о грядущих чудесах. Быстро запоминающиеся слова песни придумал замечательный поэт песенник Л. Дербинев, а красивую, но в то же время не сложную для исполнения мелодию, которая надолго проникает в душу, написал гениальный композитор – песенник Е. Крылатов. Этой песне, как и фильму, в котором она впервые прозвучала уже больше тридцати лет, но на протяжении этого времени она не потеряла своей актуальности: создает праздничное настроение, дарит улыбки и заставляет верить в настоящее волшебство. «Кабы не было зимы». Это ещё один забавный новогодний шлягер, который традиционно звучит во время новогодних торжеств и настраивает нас на праздничный веселый лад. Жизнерадостная песенка была написана композитором Е. Крылатовым на стихи поэта Ю. Энтина для третьей серии любимого уже несколькими поколениями мультипликационного фильма «Трое из Простоквашино». Характер композиции очень заводной, можно даже сказать плясовой, тем более в ней отчетливо прослушивается мотив цыганочки. Не многие это знают, но песенку мамы Дяди Федора в мультфильме исполнила замечательная певица В. Толкунова. «Jingle Bells». Эта веселая известная во всем мире песенка, авторство которой приписывается американскому композитору Д. Пьерпонту, последнее время стала популярной и у нас. Впервые в нашей стране её исполнила в телевизионном новогоднем шоу знаменитая группа «Bony M». Композиция, ассоциирующееся сегодня с новогодними праздниками, была написана ко Дню благодарения, который в Соединенных Штатах отмечают в конце ноября. Это была просто забавная зимняя песенка, в которой пелось о катании на санях. Впервые песенка была опубликована в 1857 году и изначально имела несколько иной текст и мелодию. Кто впоследствии внес в неё изменения до сих пор неизвестно, но песня в новом варианте приобрела всемирную известность и распевается на пятнадцати языках мира, в том числе и русском, причем в нескольких вариантах.