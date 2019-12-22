НОВОГОДНИЙ КОНТЕНТ: ВАТНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ЕЛКИ

В предновогодние дни разнообразие елочного декора в магазинах и в лентах соцсетей создаёт настроение. Хочется такое же тёплое и милое привнести в интерьер своей квартиры. Среди разнообразия новогоднего убранства особую нишу занимают елочные игрушки из ваты. Люди всех возрастов умиляются ватным игрушкам. Для кого-то это привет из детства, другие умиляются продуманностью и детализацией образа, а для самых маленьких это милая, приятная фигурка, с которой можно играть. Для мастеров декоративного искусства же это целый мир возможностей ваты в создании образа. И потому ватная игрушка сейчас одно из ярких направлений творчества многих мастеров. Среди современных трендов ватной игрушки можно выделить несколько РЕТРО Ретро-стиль проявляется как в сохранении старых технологий работы с ватой, так и в обращении к образности советской ватной игрушки. ИЛЛЮСТРАТИВНОСТЬ Иллюстративность и повествовательность в ватной игрушке или целой композиции обусловлена как самим праздником и его карнавальные контекстом, так и желанием мастеров создать свою версию образа литературного или кинообраза. АВТОРСКИЙ СТИЛЬ Кроме уже опробованных и распространённых техник и приёмов, работа с ватой имеет большой потенциал развития. Современные материалы, поиск собственной эстетики, выбор метода окраски ваты, диапазон авторских образов - все это расширяет возможности мастера и слагаемые авторского стиля. Интересно, что среди представленных на арт-маркетах Кемерова и Новосибирска вариантов ватной елочной игрушки были только работы с ярко выраженным авторским стилем. ЕЛЕНА БЕРТОЛЛО, новосибирский художник, автор чистых, лаконичных работ, исследующих границы интуитивного восприятия художественности. Для арт-салончика "Леденец" Елена подготовила серию ватных игрушек. Её игрушки выполнены в примитивистской манере с большой долей юмора. Продуманность деталей и яркий колорит, острая характерность образов делают каждую игрушку неповторимой. Примитивистский характер образности выступает кодом, который для зрителя становится поводом для дешифровки или барьером для понимания. ЕЛЕНА ГЕРИКЕ, кемеровский мастер ватной игрушки. Её стиль узнаваем и любим. Работы Елены отличаются узнаваемым личиком с пухлыми щечками и изобретательным костюмчиком. Отдельный интерес для меня представляет еленина серия ватных игрушек русских поэтов и писателей. Крупноватые пропорции, ирония и обаятельность образов вызывает неоднозначную зрительскую реакцию. Работы Елены Герике или очень сильно нравятся или вызывают какое-то недоумение и восторг, граничащий с возмущением от свободы авторской интерпретации пропорций фигуры и образности персонажа . ИРИНА ГОРНАУЛОВА, новое имя для меня. Ирина живёт в Полысаево. Игрушки, представленные на рождественском базаре, созданы преимущественно по мотивам литературных произведений. Ирина тоже делает серии или циклы работ, объединенные общей темой. Ее работы яркие и хорошо детализированные (на заглавной фотографии текста её работа). А ещё игрушки Ирины реалистичны в пропорциях и имеют ярко выраженный характер, который прослеживается в позах и мимике. Покупателям, ценящим подробный пересказ и яркий колорит, работы Ирины приходятся по вкусу. Ватная игрушка поражает воображение своими практически безграничными возможностями. Но работы перечисленных в тексте авторов рассчитаны на продвинутого ценителя. Немного глубже понять эстетику ватной игрушки помогают личные страницы мастеров в соцсетях. Благодаря соцсетям мы можем любоваться ватными игрушками круглый год и становиться ценителям авторского стиля. Но и в этом году можно ещё успеть купить авторскую елочную игрушку. 24 декабря в Арт-салончике "Леденец" состоится рождественская встреча. И конечно, если вы не были на рождественском базаре в Кемерово или были, но не купили ватную игрушку на елку, а теперь жалеете, то приобрести понравившуюся игрушку можно лично у мастеров. Или отложить покупку на следующий год, с нетерпением ждать рождественского базара, заранее выбрать то, что хочется и жить целый год в предвкушении.