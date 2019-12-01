НОВАЯ СТЕПЕНЬ ИСКРЕННОСТИ В КИНО

Конкурсная программа фестиваля короткометражного кино "Видение XII" закончилась вчера днем просмотра неигрового кино. Я сходила и посмотрела. Несколько интересных фактов: В 4 фильмах из первых 5 в программе постоянным визуальным мотивом было кладбище. В 6 фильмах из 10 главными героями были молодые люди, которые в формате прямой речи говорили о пережитых трагедия, страхах и болях. 4 оставшихся фильма показывали жизнь "взрослых": в 3 фильмах - комично-иронично, в 1 фильме (Тихое место) - эпично. В 9 из 10 фильмах показаны личные истории. Среди них 2 истории про преодоление физического нездоровья, 2 истории о понимании и принятии психического нездоровая близких. Остальные истории рассказывают о пережитых актах неудачного социального взаимодействия (в контексте человека vs костность общества). Среди 10 фильмов нет ни одной истории любви, ни одной картины, наполненной лирикой. Мой итог: почти дозрело мировоззрение нового креативного поколения. Они обладают развитым эмоциональным интеллектом, умеют быть искренними на экране. Их интересует мир вокруг, сверстники. Они предлагают трезвое и рациональное мировидение. Они предпочитают видеть все - обшарпанность подъездов, отслоившуюся краску дворов, не идеальное тело, неприукрашенную жизнь. В фильмах нет ни капли морали и открытой назидательности автора. Вся программа неигрового кино фестиваля предлагает оптическую систему для разглядывая мира. Режиссеры перечисляют явления жизни и позволяют открыться тем аспектам, которые ещё 10 лет назад не принято было вытаскивать. Победителей фестиваля "Видение XII" мы узнаем 1 декабря. В оставшиеся дни до подведения итогов нас ждёт внеконкурсная программа: встреча с Кириллом Зайцевым, Питчинг дебютантов, программа "кино и музыка" а также "треш и угар короткого метра" . Смотрите программу фестиваля в группе "Видение XII" во вк.