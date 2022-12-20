Новая подборка с лекциями и мастер-классами

Если в голове есть свободное местечко — скорее займи его чем-нибудь прекрасным! Наша редакция собирает в одном разделе всё, что связано с обучением и новыми знаниями. Побывав на этих мероприятиях, сможешь: — Приготовить профитроли, карри или себя к Новому году (итоги подвести то бишь) — Изучить столовый этикет, основы мобилографии, кухню Средиземья; — Сделать коллаж, шоппер, телеграм-канал; — Узнать умные слова и выражения а-ля партиципаторные арт-практики, деноминасьон и папийот. Не соскучишься, короче говоря! Тем более что найти приключения можно в три счёта: открываем «Кавёр», заходим на главную и жмём на гончарный круг с подписью «Лектории и мастер-классы». P.S. Фото на обложке — от наших любимцев из проекта (не)культурные. Их лекции и бранчи тоже ищи в московском Кавре 😉