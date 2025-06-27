Нормальное место экстренно переезжает и просит поддержки

Сразу переезжают все: керамическая мастерская, швейка, столярка, кулинарка и 70 взрослых с ментальными особенностями — из пространства площадью 1000 квадратных метров. Быстро. Неизвестно куда. Нужно помочь

О Нормальном месте

Нормальное место появилось в 2022 году, объединив мастерские «Простые вещи», арт-резиденцию благотворительной организации «Перспективы», анимационную студию «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть магазинов «Спасибо!» при многолетней поддержке Севкабель Порта.

Что случилось?

С начала июля Нормальное место в Севкабель Порту прекращает проводить мероприятия, чтобы подготовиться к переезду в связи с реконструкцией и капитальным ремонтом помещений. Команда проекта уже собирает запасы, оптимизирует процессы — и просит поддержки, потому что без добрых людей им не справиться.

Куда переезжают?

Неизвестно куда :( И вместе с Нормальным местом переезжает керамическая мастерская, швейка, столярка, кулинарка и 70 взрослых с ментальными особенностями — из пространства площадью 1000 квадратных метров. Экстренно и быстро.

Переезд пройдет при финансовой поддержке Севкабель Порта. Сам переезд займёт не менее 2 месяцев. И в это время многие процессы придётся поставить на паузу, что особенно мощно ударит по производству «Простых вещей».

Как помочь?

1. Помещением. Если у тебя есть предложения по помещению, пожалуйста, напиши da@prostieveschi.ru или напрямую соосновательнице Нормального места Марии Грековой.

2. Деньгами. Проект открывает сбор, чтобы покрыть 2 месяца простоя мастерских.

Поддержка нужна и арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы». Проекту предстоит в короткие сроки найти и оборудовать новое просторное помещение с доступной средой — такое, где смогут работать художники с инвалидностью, будет место для архива работ, выставок, встреч и событий, как это было в Севкабель Порту. Долгосрочная аренда, ремонт помещений и создание доступной среды — всё это требует серьёзных вложений, которых у «Перспектив» сейчас нет.

Помочь проекту с переездом

Помочь сохранить арт-резиденцию «Перспектив»

С 1 июля Нормальное место переходит в энергосберегающий режим: не будет мероприятий, учредители и резиденты собирают чемоданы. Ты можешь успеть попрощаться с пространством. Но не с проектом. С общей помощью он будет жить и процветать.