НОНКОНФОРМИСТ ИЗ СИБИРИ (О ВЫСТАВКЕ ЭДУАРДА ГОРОХОВСКОГО)
Наталья Попова kaktambublikova
В сознании современного человека книга на бумажном носителе сейчас оттеснена её электронными вариантами. Нам не хватает времени, сил, сосредоточенности, чтоб прочитать книгу. Это сейчас так. Но вот книги из своего детства помнят почти все. И иллюстрации, странные и причудливые тоже западают в душу своей эстетикой. В Новосибирском художественном музее проходит небольшая по объёму, но очень тёплая по ощущениям, выставка книжной иллюстрации Эдуарда Гороховского "Мастер сказочных страниц" . КТО ТАКОЙ ЭДУАРД ГОРОХОВСКИЙ? Эдуард Гороховский приехал в Новосибирск из Харькова по распределению в качестве архитектора. Но увлёкся изобразительным искусством и завершил свою карьеру архитектора. Художник вспоминает о Новосибирске с теплотой: "Там, в Сибири, я встретился с людьми, которые приобщили меня к искусству, о котором в институте, при жестком идеологическом контроле, даже не упоминалось. Открытием для себя импрессионизма, экспрессионизма, кубизма, русского авангарда я обязан, прежде всего, замечательному художнику Николаю Грицюку, ныне покойному. Я считаю его своим по настоящему первым учителем, который открыл мне глаза на многие вещи в искусстве. [Источник: https://m.babyblog.ru/community/post/kids_books/1711815 © BabyBlog.ru]. В 1974 году Эдуард Гороховский уехал в Москву, обогатил свое творчество новыми интересами, стилями, образами. Он влился в популярное в те годы неофициальное искусство. И разделил с нонконформизмом все трудности самоутверждения своей независимой позиции. В последние годы он жил в Германии, где и похоронен. Его фирменным стилем в искусстве стали коллажи из черно-белых фотографий и цветных красочных пятен или бумажных элементов. Современники говорили, что Эдуард Гороховский изобрёл концептуализм с человеческим лицом. ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫСТАВКЕ? Книжные иллюстрации разных периодов творчества художника, актуальный для 1970-х поиск образности народов Сибири, мир детства. Эксперимент с техникой и стилем в иллюстрировании книги. Конечно, надо наслаждаться культурой иллюстрировании книги, связью иллюстрации с текстом, локальным ахроматическим пятном линогравюры и рисовальной поэтикой детских книжек 1980-х годов. ДЛЯ КОГО ВЫСТАВКА? Выставка рассчитана на внимательное всматривание и припоминание своих детских ощущений от прикосновения к книгам. Экспозиция адресована для тех, кто не пробегает мимо книжных полок с красивыми детскими книгами, останавливается и "залипает" на интересных художественных идеях и не гонится за развлекательностью текстов и картинок.