Николас Кейдж сыграет “короля тигров”

Документальный сериал Netflix про “короля тигров” Джо Экзотика получит продолжение. Николас Кейдж получит главную роль в сериале про владельца частного зоопарка с дикими кошками. Для Николаса Кейджа это будет первый опыт участия в телевизионной программе. Кроме исполнения главной роли актер станет сопродюсером мини-сериала, а Дэн Лагана, работавший над «Американским вандалом», будет шоураннером проекта. Основой сценария станет статья «Джо Экзотик: Мрачное путешествие в мир обезумевшего мужчины», опубликованная в Texas Montly. А основой сюжета станут события, которые весь мир мог увидеть в документальном сериале Netflix «Король тигров». Документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» оказался главным карантинным хитом стримингового сервиса и стал вторым по популярности релизом в истории Netflix после третьего сезона «Очень странных дел». В нем рассказывается о жизни Джо Экзотика — эксцентричного гея-многомужца, наркомана и владельца частного зоопарка, которому принадлежало почти 300 диких кошек. Экзотик строил империю имени себя и даже пытался баллотироваться в президенты США, но его планам помешало банкротство, ставшее результатом многолетнего конфликта и судебных тяжб с защитницей животных Кэрол Баскин. Она пыталась закрыть его зоопарк и обвиняла в незаконном разведении тигров, оба оппонента вели активную и не слишком деликатную полемику в интернете. Саму Баскин подозревали в том, что она причастна к исчезновению мужа-миллионера — по слухам, она скормила его тиграм, но доказательств этому не нашлось. Сейчас Джо Экзотик находится в тюрьме в ожидании приговора по обвинению в организации заказного убийства Баскин. Также ему вменяют убийство нескольких тигров, останки которых обнаружили на территории его зоопарка.