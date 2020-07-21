Нейросети убивают картины в попытке их оживить
Искусствовед Дилетант
Вспоминаю крик Виктора Франкенштейна, когда он дёрнул рубильники и пустил ток в сшитый кусок мяса: оно живое… живое! Коллеги подбегают и пытаются успокоить сумасшедшего. В помещении завоняло горелым мясом и чем-то неправильным. Мясо встало, даже начало говорить, но ничего хорошего из этого не вышло. 2020 год кроме ощущения апокалипсиса и трындеца подарил ещё и попытку оживить великие картины.Проветрить комнату после просмотра у меня так и не получилось. Нейросети вообще-то великая вещь! Живём в замечательное время. Попытка оживить картины расстроила и немного смутила меня. Вопрос «зачем» оставим за рамками, пока не станет ясно – почему так плохо? Мона Лиза Люди разгадывают взгляд Моны Лизы несколько веков, а загадка оказалась в другом: судя по анимации, она страдает эпилепсией. Вот это поворот, спасибо, нейросети. Теперь я точно взгляну на детали взгляда иначе. Она не улыбается, она не скрывает, она перед припадком.Машинально ищу что-нибудь деревянное, чтобы засунуть в неконтролируемую челюсть, как учили на ОБЖ. Фрида Кало Фрида Кало тоже стала ближе народу. От печали и боли мы прикатились к заболеванию аутистического спектра. Она уже не понимает, зачем на ней терновый венок. Забыла, кто её сюда привёл, зачем во время еды пользоваться столовыми приборами. Руками ей теперь интереснее и удобнее. Рождение Венеры Рождение Венеры меня хотя бы повеселило. Кто-нибудь там в нейросетях вообще учёл, что такое рождение? Зачем в процессе улыбаться как на второсортной фотосессии вышедших в тираж актрис? Улыбка приглашает купить пару коктейлей и зачать ещё одну планету. Может, это та самая ненайденная десятая планета Солнечной системы? Американская готика Мужчина с Американской Готики остался с очками – это плюс. В его железном взгляде появилась боль. Он напоминает Гарольда, скрывающего боль. Это тот самый седой дед, ставший мемом абсолютно повсеместно.От ощущения схожести мне уже не отделаться. Девушка с жемчужиной Девушка с Жемчужной серёжкой лишилась повязки. Цифровой фотограф художник Денис Ширяев Ребята, нейросеть залажала, у неё чёлка! Меня кто-нибудь слушает? Зачем вы говорите, что вышло неплохо? Это уже не постмодерн, это идиотизм. Остановите планету, я сойду, только не на Венере. Пыс-пыс: ищу спонсора для создания моб. приложения. И — да, там моих статей побольше : https://zen.yandex.ru/id/5c8008ee89984400b4288529
Комментарии
Искусствовед Дилетант30 сентября 2020, 14:48
Пользователь № 29940, отличный комментарий. Спасибо! Что посоветуете изучить? Тока давай конкретно бро. Без вот этого вот потуга на эпистолярный жанр.
Аноним20 декабря 2020, 19:20
Пользователь № 29940, +
CrazyOladja24 сентября 2020, 21:44
Было смешно, спасибо
Максимально скучно читать, несвязно, применены какие-то выдавленные из себя обороты, которые ты с усилием выкачиваешь из себя, прочитав советы на просторах интернета «Как стать журналистом для чайников», угловатый, мерзкий текст, выискивающий на пустом месте интригу.