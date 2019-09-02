Национальные завтраки

Что принято кушать на завтрак в разных странах? В России это молочная каша, яйцо, бутерброд с сыром и маслом или блинчики. Не бывает ничего одинакового, каждый традиционный завтрак формировался на протяжении долгих столетий, и включает в себя те нужные организму жиры, углеводы, белки, которые требует организм в зависимости от климатических и территориальных условий. Завтрак в Японии состоит из риса, бобов, тофу, омлета и супа мисо с лососем. Некоторые также употребляют маринованные сливы, но всё-таки обязательным является сезонная рыба (569 ккал). В Китае всё зависит от региона, в котором вы находитесь. Самым популярным блюдом считается сдобный «хворост» из пшеничной муки, который макают в горячее соевое молоко. Также они готовят пирожки на пару со сладкими или солеными начинками, бобовый пудинг с мясом и соевым соусом или имбирем и сахарным сиропом. Великобритания славится очень сытным и жирным завтраком, состоящего из яичницы, тушеной фасоли и половины помидора, жаренного бекона, сосисок и грибов. Некоторые едят это всё с тостами, покрытыми маслом или джемом (950 ккал). В США завтрак выглядит куда проще, но в калориях не уступает Великобритании: апельсиновый сок, сухой завтрак с молоком (это всевозможные виды сладких хлопьев) и хлеба с арахисовым маслом. Слишком сладко и приторно, чувство голода приходит быстро (957 ккал). Итальянцы утром предпочитают пить чашечку капучино с корнетто – итальянский круассан. Кроме корнетто выбирают хрустящее печенье бискотти, фруктовый пирог кростату и вафельные трубочки канноли. Пиццу с утра кушать не принято (446 ккал). Израильский завтрак считается одним из самых сытных в мире, состоящий из шакшуки – несколько яиц смешанных с овощами, приправленные большим количеством специй. Кроме того, подается это с корзинкой хлеба и баночками с вареньем, хумусом, сыром. Плюсом салат с болгарским перцем, помидорами, огурцами и луком (600 ккал). В Исландии утром предпочитают есть молочные продукты, одним из них является скур – по вкусу что-то между сыром и йогуртом, иногда едят его с овсянкой. Иногда кушают луси – масло печени трески (300 ккал). В Нидерландах – тост, смазанный маслом и посыпанный шоколадной крошкой, с черным кофе (395 ккал). Каждый завтрак полезен и привычен жителям по-своему, нельзя с точностью утверждать какой полезней, а какой вредней. Попробовать стоит всё, путешествуйте и кушайте вкусные завтраки, через них познаете часть культурного наследия!