На "Оскар" начнут номинировать фильмы, премьеры которых проходила онлайн

Коронавирус меняет модную индустрию. Теперь на “Оскар” могут номинироваться фильмы, премьера которых проходила онлайн. Ранее обязательным требованием был показ в кинотеатрах. «До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основные и специальные категории для 93-й премии «Оскар», — говорится в сообщении организаторов. Для американских кинокартин, которые, кроме исключений вроде южнокорейского фильма «Паразиты», всегда берут главную награду «Лучший фильм», условия участия в оскаровском конкурсе очень жесткие. Так, фильм должен идти в прокате в США определенное количество времени, а список штатов, где должен пройти показ, строго регламентирован. Например, Калифорния является обязательным для проката штатом. Там кинотеатры в связи с пандемией закрыты с 16 марта 2020 года.