На Новой Голландии покажут видеоработу Дэвида Хокни - одного из самых дорогих современных художников.

С 1 февраля по 12 апреля в павильоне во дворе здания «Бутылка» на Новой Голландии будут транслировать видеоработу британского художника Дэвида Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010». Хокни с помощью девяти камер снимал заснеженный лес с Восточном Йоркшире, где провел детство. Картину в Петербурге будут показывать на девяти экранах одновременно, дизайн павильона для показа разрабатывало архитектурное бюро Ludi Architects. На Новой Голландии также покажут два биографических фильма о Дэвиде Хокни — «Хокни» Рэндолла Райта и «Дэвид Хокни. Поп-арт в Королевской академии художеств» Фила Грабски. Расписание всех мероприятий можно посмотреть на сайте пространства. Дэвид Хокни — британский график и фотограф, он также является одним из самых дорогих из ныне живущих художников. Его картину «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали за 90,3 млн долларов.