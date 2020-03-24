На карантине: ГМИИ им. А. С. Пушкина запускает новую онлайн-программу

Пушкинский музей запускает онлайн-программу #НаединесПушкинским, которая объединит старые проекты и добавит больше точек взаимодействия с аудиторией. Программа была создана из-за карантине, который введен в музее до 10 апреля (и может быть продлен). Теперь Пушкинсий музей предлагает не только набор виртуальных экскурсий, но и необычные развлечения. Например, участники прямо из дома могут присоединиться к творческой медитации и осмысленному проживанию времени в ходе воображаемого путешествия по разным эпохам истории искусства. Этот масштабный проект разделен на несколько частей, которые представляют разные эпохи. Так, «История художественной медитации» рассказывает о художниках и искусствоведах прошлого, а «Медиакарантин» работает с современными артистами. В рамках этого проекта будут созданы новые видео, подкасты, инфографики и схемы об искусстве. Кроме того, работу продолжают Клуб Юных Искусствоведов, программа «Просто интересно», «Лаборатория по исследованию миграции образов», «Мастерская коллективного кино». Лекции, семинары, занятия и показы будут проходить на платформе Zoom и регулярно транслироваться в интернете.