Ищем микроблогеров

Ты уже готов, и ни слова больше? Отлично! Заполни заявку, и мы с тобой свяжемся.
А если всё же есть вопросики — не переключайся, мы всё расскажем.
В чём идея?
Мы много работаем с блогерами. Но сейчас хотим обратиться к тебе — нашему пользователю.
Ты уже в мире Кавра. Ты знаешь, как всё устроено: у нас живые люди, нормальная переписка, события, на которые реально хочется пойти. Твой опыт — честный, тёплый, неповторимый. Мы хотим донести его до тех, кто пока не с нами.
Мы предлагаем тебе настоящее рекламное сотрудничество (с документами, маркировками и прочими серьёзными штуками).
Кого именно мы ищем?
Мчимся к тебе на всех парусах, если ты:
— Автор микроканала в Телеграме, лидер небольшого, но активного комьюнити с охватом от 100 до 1500 просмотров поста
— Знаешь, что такое отношения, свидания, встречи и та самая взрослая «жиза». И готов/а честно рассказать о Кавре, своём опыте дейтинга и/или активного лайфстайла
Зачем это тебе?
Вместе с нами ты сможешь:
- Попробовать себя в бренд-авторстве
- Рассказать свою историю о знакомствах, людях и эмоциях
- Заработать на текстах, которые и так любишь писать
- Поучаствовать в большом и важном деле — развитии дейтинга в России
Какие условия?
- Всё официально: договор + маркировка
- Отбор: смотрим на просмотры, активность, стиль
- Выплаты: самозанятость или ИП — как тебе удобнее
- Минимальное ТЗ, максимум свободы — мы не пишем инструкций, нам нужен твой голос
Как откликнуться?
Заполни заявку и давай поработаем вместе!
А как долго ждать когда свяжутся?