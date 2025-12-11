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Ищем микроблогеров

Прочти эту заметку, скорее всего нам нужен именно ты :)

Что будет в статье:

  1. - В чём идея?
  2. - Кого именно мы ищем?
  3. - Зачем это тебе?
  4. - Какие условия?
  5. - Как откликнуться?

Ты уже готов, и ни слова больше? Отлично! Заполни заявку, и мы с тобой свяжемся.

А если всё же есть вопросики — не переключайся, мы всё расскажем. 

В чём идея?

Мы много работаем с блогерами. Но сейчас хотим обратиться к тебе — нашему пользователю.

Ты уже в мире Кавра. Ты знаешь, как всё устроено: у нас живые люди, нормальная переписка, события, на которые реально хочется пойти. Твой опыт — честный, тёплый, неповторимый. Мы хотим донести его до тех, кто пока не с нами. 

Пусть читатели твоего телеграм-канала узнают о Кавре из первых уст.

Мы предлагаем тебе настоящее рекламное сотрудничество (с документами, маркировками и прочими серьёзными штуками). 

Кого именно мы ищем?

Мчимся к тебе на всех парусах, если ты:

— Автор микроканала в Телеграме, лидер небольшого, но активного комьюнити с охватом от 100 до 1500 просмотров поста

— Знаешь, что такое отношения, свидания, встречи и та самая взрослая «жиза». И готов/а честно рассказать о Кавре, своём опыте дейтинга и/или активного лайфстайла

Тебе необязательно быть профессиональным блогером. Достаточно быть человеком, которому есть что сказать.

Зачем это тебе?

Вместе с нами ты сможешь:

  • Попробовать себя в бренд-авторстве
  • Рассказать свою историю о знакомствах, людях и эмоциях
  • Заработать на текстах, которые и так любишь писать
  • Поучаствовать в большом и важном деле — развитии дейтинга в России

Какие условия?

  • Всё официально: договор + маркировка
  • Отбор: смотрим на просмотры, активность, стиль
  • Выплаты: самозанятость или ИП — как тебе удобнее
  • Минимальное ТЗ, максимум свободы — мы не пишем инструкций, нам нужен твой голос

Как откликнуться?

Заполни заявку и давай поработаем вместе! 

Что есть в статье:

  1. В чём идея?
  2. Кого именно мы ищем?
  3. Зачем это тебе?
  4. Какие условия?
  5. Как откликнуться?

Комментарии

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Максим
05 января, 21:24

А как долго ждать когда свяжутся?

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Гриша
06 января, 10:15

команда отдыхает на январских, пинганул ответственного, возможно сможет связаться с тобой)

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Максим
06 января, 13:08

Григорий | Kaver Team, да спасибо, на январских даже и напрягать и других и себя сильно не хочу😂 Просто я до праздников анкету отправлял, спасибо) Мне лично не горит😅

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Гриша
08 января, 11:44

все будет)

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Лиза
11 декабря 2025, 17:37

крутой шанс для классных ребят

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Гриша
11 декабря 2025, 16:56

Зря я не завёл свой канал, сейчас бы мог подзаработать ))

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Аня
11 декабря 2025, 17:33

Григорий | Kaver Team, ахахах, да, каждый день об этом жалею)

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