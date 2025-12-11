Ищем микроблогеров

Прочти эту заметку, скорее всего нам нужен именно ты :)

Что будет в статье:

Ты уже готов, и ни слова больше? Отлично! Заполни заявку, и мы с тобой свяжемся.

А если всё же есть вопросики — не переключайся, мы всё расскажем.

В чём идея?

Мы много работаем с блогерами. Но сейчас хотим обратиться к тебе — нашему пользователю.

Ты уже в мире Кавра. Ты знаешь, как всё устроено: у нас живые люди, нормальная переписка, события, на которые реально хочется пойти. Твой опыт — честный, тёплый, неповторимый. Мы хотим донести его до тех, кто пока не с нами.

Пусть читатели твоего телеграм-канала узнают о Кавре из первых уст.

Мы предлагаем тебе настоящее рекламное сотрудничество (с документами, маркировками и прочими серьёзными штуками).

Кого именно мы ищем?

Мчимся к тебе на всех парусах, если ты:

— Автор микроканала в Телеграме, лидер небольшого, но активного комьюнити с охватом от 100 до 1500 просмотров поста

— Знаешь, что такое отношения, свидания, встречи и та самая взрослая «жиза». И готов/а честно рассказать о Кавре, своём опыте дейтинга и/или активного лайфстайла

Тебе необязательно быть профессиональным блогером. Достаточно быть человеком, которому есть что сказать.

Зачем это тебе?

Вместе с нами ты сможешь:

Попробовать себя в бренд-авторстве

Рассказать свою историю о знакомствах, людях и эмоциях

Заработать на текстах, которые и так любишь писать

Поучаствовать в большом и важном деле — развитии дейтинга в России

Какие условия?

Всё официально: договор + маркировка

Отбор: смотрим на просмотры, активность, стиль

Выплаты: самозанятость или ИП — как тебе удобнее

Минимальное ТЗ, максимум свободы — мы не пишем инструкций, нам нужен твой голос

Как откликнуться?

Заполни заявку и давай поработаем вместе!