Моя гора 2019!

Ёлка наряжена, мандарины куплены) Пора и итоги уходящего года подвести...))) Сказать, что это был очень яркий, насыщенный, стремительный и эмоциональный год - не сказать ничего...)) Он приятно удивлял и красиво возвышал! Это был очень удачный год, подстёгивающий и стимулирующий движение вперёд! Сколько крутых проектов, особенных встреч, новых знакомств и важных моментов! В ноябре я познакомилась с одним очень интересным приложением - "ЦифроАрбат", а именно с одним из составляющих этого проекта - разделом "Блог". Я попробовала написать статью на тему, касающуюся музыки, так как музыка для меня это всё))) Спустя некоторое время я узнала, что моя статья набрала большое количество просмотров и стала самой лучшей статьёй ноября!!! Я поняла, что останавливаться на достигнутом нельзя, и стала писать ещё больше статей о мире музыки, о своём пути выбора профессии. Освящала события Международного музыкального конкурса "Сибириада " и о многом другом. Эта маленькая, но важная победа стала неким толчком для моего дальнейшего творческого развития )Благодаря таким интересным проектам, каждый человек имеет возможность попробовать свои силы,показать свое мастерство и умение. В новом 2020 году я буду писать ещё больше увлекательных и познавательных статей, потому что очень хочу, чтобы читатели узнавали много нового и знакомились с интересными людьми,яркими и необычными проектами! А теперь, мне бы хотелось поздравить Вас с наступающим Новым годом! Мне хочется пожелать Вам, чтобы в наступающем году с вами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. Пусть в новом году жизнь играет всеми красками, как конфетти, сияют на лицах улыбки, глаза искрятся счастьем! А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами!