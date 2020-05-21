Мода в горшках: дизайн-студия выпускает цветочные горшки в виде вещей Nike, Prada и Louis Vuitton

Дизайн-студия Bodega Rose берет за основу культовые модные вещи — ботинки-таби Maison Margiela, панамы Prada, сумки Louis Vuitton с монограммами и кроссовки Nike LDV Waffle — и делает цветочные горшки, кашпо и вазы в виде этих предметов. Все изделия выполнены из белой керамики — это точные реплики исходных вещей, с которых снимали слепки, поэтому размером они также соответствуют оригиналам. В горшки-кроссовки можно посадить небольшие кактусы или суккуленты, а в вазах будут прекрасно смотреться букеты среднего размера.