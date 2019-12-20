МОДА НА ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Пока придумывала название тексту, устала. Потому что нормальных современных терминов для художественной сувенирной продукции нет. Смотрите сами: художественная сувенирная продукция - термин периода существования в СССР художественной промышленности, когда мастерицы на фабриках создавали и декорировали массовые тиражируемые сувениры. Конечно, это и сейчас есть - Дулево, Императорский фарфоровый завод и ряд промыслов, до сих пор сохранившие свои производственные формы. Но что-то язык не поворачивается назвать продукцией ватные игрушки Елены Герике или керамические елочные подвесы Дарьи Игошиной. Хенд мейд. Русская калька с английского понятия. Понимается как вещь, сделанная руками. Вязание, пэчворк, вышивка и другие варианты рукоделия я могу назвать хенд мейдом. Но назвать хенд мейдом керамические сувениры, которые, несмотря на небольшой размер, требуют того же трудоемкого цикла - обжига, покраски, снова обжига - трудно. Искусствоведение предлагает ранжировать такие художественные вещицы на декоративно-прикладное искусство (ДПИ) и декоративно-прикладное творчество (ДПТ). Но опять же по сложившейся в советские годы традиции строго ДПИ - это выставочная керамика. А вот на керамическую сувенирку не смотрят серьёзно в искусствоведческие линзы. В область декоративно-прикладного творчества все это тоже попадает. И по сути правильно отнести ватную игрушку в область ДПТ. Но ДПТ обычно подразумевает под собой народные помыслы и тот же самый пресловутый хенд-мейд. Что такое ДПТ на современном этапе - тоже ещё предстоит понять. Ещё есть немного устаревшее понятие кустарное производство. Против этого определения сопротивляется все моё естество. Понятие было распространено в советские годы, применялось для артелей мастеров промысловиков с целью отделения их организации труда (подразумевается, что отсталой) от промышленного способа производства художественной продукции. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АВТОРСКАЯ СУВЕНИРКА ЕСТЬ - А ОБЩЕГО НАЗВАНИЯ ДЛЯ НЕЁ НЕТ!! Я к тому, что 13, 14 и 15 декабря прошли ярмарки, базары и арт-салоны, в которых можно было купить художественную авторскую сувенирку. Я посетила арт-маркет "Дерн" (Новосибирск), арт-салончик "Леденец" (тоже Новосибирск) и Рождественский базар (Кемерово). Кроме банальной покупки подарков к новому году своим эстетствующим друзьям, мне ещё интересно отследить тренды в художественной технологичной сувенирке. Пока ехала в Новосибирск услышала по радио итоги соцопроса среди россиян о вкусах в выборе новогодних подарков. Так вот 82% россиян в качестве подарков друзьям и родственникам выбирают художественные предметы - сувениры, картины, авторские вещи. ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ: 82% РОССИЯН В 2019 ГОДУ ВЫБИРАЮТ НА ПОДАРОК АВТОРСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ!! Собственно тренды и отношение к ним. В Новосибирске керамисты лепят что хотят и продают это довольно смело. Никто особо не снижает планку понимания для зрителя. Подозреваю, что в Новосибирске немного странно озвучивать устарелое и костное представление о красивом. Модно быть космополитичным и современным. Все стараются быть в тренде, а кто отстал - его проблемы. И эти взаимоотношения со зрителем и потенциальным покупателем прекрасны!!!! ЮЛИЯ ЗУЕВА удивила меня больше всех. Она представила вариант архаичной брутальной сувенирки. Довольно крупные керамические елочные шары неровные и в подчёркнуто небрежной манере декорированные простым геометрическим орнаментом вызывают удивление и какую-то особую детскую притягательность. Такие же смешанные эмоции рождаются от довольно крупного яблока, выполненного в технике обварной керамики с ржавым гвоздём, найденным на берегах Байкала, и вставленным в яблоко вместо плодоножки. Это так не похоже на декоративное искусство. Там от декоративного нет вообще ничего. Но зато есть природное, первобытное представление о красоте. Это то, что европейское искусство давно вынесло за скобки эстетики. МАРИНА ГЛЕБОВА. Если с Юлей Зуевой я только познакомилась, то работы Марины Глебовой я знала давно. И уже тогда я удивлялась "усталости" её керамики, сделанной, казалось бы, по вполне традиционным правилам формообразования. Второй раз прикоснувшись к работам Марины Глебовой, мне показалась, что её поиск правдивых эмоций усилился. В керамике это отражается в лёгкой, случайной искривленности, неправильности, шероховатости. Застывшая утомленность формы - линия, по которой идёт в своём творчестве Марина Глебова. Прослеживание этого вектора развития формы не явная, но, тем не менее, дань сибирской неоархаике, которая позволяет подсмотреть за манерой, настроением автора и жизнью материала. АЛЁНА ЗАЛУЦКАЯ - ещё одна харизматичная фигура сибирской керамики. Крупная и лаконичная форма, с насыщенным колоритом вызывает ассоциацию с бескомпромиссностью и прямотой. Открытое доминирование формы лично у меня вызывает восторг. На арт-маркет "Дерн" были представлены и другие не менее интересные керамисты, но о них я напишу в другом тексте. Керамический сувенирный Кемерово совсем другой. Кемеровская сувенирка невольно подчиняется вкусам зрителя, стремится быть милой и скользнуть прямо в руки покупателям. Это никак нельзя охарактеризовать в определениях "хорошо" или "плохо". Просто факт. Никаких причинно-следственных связей я не хочу выявлять. В Кемерово я люблю творчество ДАРЬИ ИГОШИНОЙ. В этот раз на рождественском базаре она представила работы в своём традиционном стиле - фантазийные милые животные (конечно мышки, хотя я только с подсказки автора поняла, что это мышки), колокольчики и новые графичные плоские елочные подвесы. У Дарьи преобладает декоративное начало и страсть к авторской образности. Её стиль в сувенирной керамике узнаваем и любим покупателями. Новым автором для покупателей стала АННА СУСЛИНА, которая представила на рождественском базаре колокольчики. Отдельная стадия мучения в написании текста - вывод. Сложно делать вывод, и проводить какие-то сравнения, когда керамика только начинает оправляться от постсоветской стагнации. Радует, что в сибирских городах есть молодые мастера, чьи работы приятно покупать и дарить друзьям. Вселяет надежду зримость тенденций творчества и яркая индивидуальность мастеров. А статистические данные о 82% покупателях авторских подарков вызывают удивление и восторг.