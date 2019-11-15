МНЕНИЕ: ИЛЬЯ ДИК О ХЕЙТЕРАХ

Илья Дик - кемеровский поэт и художник. Он также известен своими инсталляциями и перформансами. Каждый его проект глубоко теоретически проработан и осмыслен. Для блога Цифроарбата важна полемика, поэтому я с разрешения автора скопировала его текст из вк. «Сегодня я сумел выцарапать из реальности две минуты: в первую я понял, о чем мы сидим, художники в яме; об этом ниже есть. Вторую — когда натолкнулся в плотном рабочем сёрфе на заметку о хейтерах. И сразу понял: хейтер — это не человек, тролль — это не человек, публика — это не человек. Это функция. Как полицейский в погонах или кассир в магазине или врач в халате. Им жизненно важно стать функцией, иначе никакая психика не затащит это издевательство над здравым смыслом. И человек отсекает лишнее: эмпатию, то есть, становится как математик, шизофреник, маньяк и прочие мужчины, как это принято справедливо считать. Поэтому все их поступки, которые мы оцениваем через призму человечности, они абсолютно чудовищные и необъяснимые. Однако, через призму функции всё видится предельно разумно. Тролль, который пишет вам комментарии, как в баттл-репе по переписке, он выключает понимание, что он общается с человеком. Иначе ему попросту стыдно будет и неловко. Но ему крайне важно вызвать вашу эмоциональную реакцию и убедиться в собственной безопасности: поскольку ваши ответы он также не воспринимает, как человеческие. Я сталкивался с этим. Единственное решение — не вступать ни в какие разговоры, как бы завязка не притягивала правду написать. Это не диалог никакой, ничего тут никто отродясь не доказывал, кроме собственной глупости. Так что берегите себя и игнорьте е***их хейтеров»