Я часто хожу на малую сцену и на "Эхо Любимовки" тоже, конечно, не смог отказать себе в удовольствии. Что я могу сказать про читку по пьесе Эндже Гиззатова «Мне тяжело об этом говорить…» которая прошла 21.11.19 на Малой сцене? Для начала скажу, что читки проходящие на Малой сцене трудно назвать читкой, это скорее эскизы спектаклей. И прошедшая читка по пьесе «Мне тяжело об этом говорить..» не исключение. Музыка, игра актеров, используемый реквизит(особенно мне запомнилось, использование печатной машинки при допросах), все это создавало атмосферу переживаемых мною эмоций в связи с затронутой в пьесе непростой темы об ужасах концлагерей во времена СССР. При обсуждении подобных тем обычно все сводится к спору на околополитические темы. Одни утверждают, что это было время великих достижений страны, другие, что никакие достижения не могут оправдать ту жестокость, которая происходила. Я же хотел бы взглянуть на материал пьесы с другой немного стороны. В тексте пьесы присутствуют вставки из вербатима, в которых представлены мысли современников касаемо этой темы. И вот несколько таких мыслей затрагивают тему человека во всем этом. И узник, и следователь садист, и современник который рассказывает про то, что мучил кота, и пацефисты которые смотрят «Пилу» - это люди. И я тоже человек. Только вот, что мы знаем о том, как ведет себя человек на месте узника (одни стоически терпят мучения, другие ломают пальцы своему ребенку и/или сходят с ума) или, например, на месте следователя(одни пытают людей, другие ужасаются этому и ценой своей жизни пытаются спасти кого-нибудь). Стоит сказать, что исследование поведения и мышления человека ведутся. И в рамках пьесы можно увидеть и явления выученой беспомощности Мартина Селигмана, и, возможно, эксперимент Стенли Милигрэма, в котором показано как обычные люди, выполняя приказ, способны на крайнюю жестокость в отношении других людей, к которым не питают злобы или ненависти. Я не хочу оправдывать тот ужас который творился, но как показал неоднократно повторенный эксперимент Милигрэма, порядка 70% испытуемых не прерывали эксперимент, хотя могли остановиться в любой момент. Я хочу сказать, что мы действительно не понимаем этого, мы не понимаем, почему это происходит. Я думаю не случайно это, что обо всем этом тяжело говорить. Ведь человек так устроен, что примеряет это все на себя. А после примерки становится непомерно страшно. В конце хочу сказать, что подобные пьесы, безусловно, нужны, ведь они позволяют задуматься нам о себе как о человеке.