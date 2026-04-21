Мне только посмотреть: функция «Невидимка»

Это не про манипуляции и расследования. Это про спокойствие и бережность к себе.

Недавно мы провели исследование о поведении пользователей в приложениях для знакомств, в нём, кстати, приняло участие 450 кавровчан. И оказалось, что большинство воспринимают знакомства как ещё одну нагрузку: на это нужны ресурсы, на это нужно время. Если человек ищет партнёра, это не значит, что он 24/7 готов ко встречам и перепискам. Мы задумались, как можно снизить это напряжение: так появилась функция «Невидимка».

«Невидимка» — это твоя возможность взять паузу в процессе знакомств не выходя из приложения.

Откуда берётся желание быть невидимым?

Бывает такое чувство: ты вроде бы здесь, но не совсем. Смотришь анкеты, читаешь описания, примеряешь интонации — и не хочешь, чтобы в этот момент на тебя тоже смотрели. Не из хитрости. Из бережности.

Как в примерочной с плохим светом: ты ещё не решил, твой это аутфит или нет, а зеркало уже беспощадно подчёркивает всё лишнее. Хочется просто спокойно выбрать, без зрительного зала и аплодисментов.

В знакомствах с этим сложнее. Там всегда кажется, что кто-то где-то что-то увидел, понял, сделал вывод. Даже если технически — нет.

Про контроль, а не про игры

Мы сделали функцию «Невидимка» не для манипуляций и не для тайных расследований.

Это про возможность смотреть и думать в своём темпе. Про паузу между «увидел» и «решил». Про право не быть замеченным, пока ты сам не готов.

Ты можешь листать, возвращаться, сомневаться, передумывать. Без лишнего напряжения. Без ощущения, что теперь «должен» — ответить, оправдать ожидания, поддержать чей-то интерес.

Про честность с собой

Иногда мы не ищем знакомства. Мы ищем понимание: а кто вообще сейчас мне нужен? И нужен ли? В такие моменты особенно важно, чтобы никто не торопил.

«Невидимка» не делает тебя менее открытым. Она просто убирает шум. Оставляет тебя наедине с собственным выбором — без давления, без домыслов, без лишней драмы.

Потому что нормальные отношения начинаются не с того, что тебя увидели. А с того, что ты сам понял: да, вот сюда — можно выйти из тени.

И если вдруг ты поймал себя на мысли, что сейчас хочется именно так — спокойно, без лишних глаз и ожиданий, — «Невидимка» уже рядом.

Функция доступна по ссылке в разделе анкет: включается легко, работает тихо и даёт тебе ровно столько пространства, сколько нужно.

Потому что иногда лучший способ быть собой — сначала побыть невидимым.