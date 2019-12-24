МИСТИКА МЕСТА: ДОМ НА ГОРОХОВОЙ

Архитектура притягивает людей, становится эпицентром исторических событий, просто потому что когда-то архитектор выбрал именно такое решение. Чтоб объяснить сосредоточенность мистических, исторических событий в одном месте, люди придумали метафоры "гений места", "место силы" или "проклятое место". В каждом городе есть такие эпицентры событий и магнит для притяжения людей, странников, а в начале 21 века - туристов. В Петербурге самым мистическим местом по праву называют Жилой дом по адресу Гороховая, 57. В вестибюле этого жилого дома устроена ротонда с колоннами, по этой яркой примете в народе этот дом получил название "дом с ротондой". Также этот дом известен под названиями "дом Саввы Яковлева" или "Дом А. Евментьева". Во все времена людей тянуло в этот дом. Там жил Григорий Распутин и бандит Ленька Пантелеев. Там якобы проводились встречи представителей массонской ложи. В 1980-1990-е годы ротонду облюбовала питерская неформальная молодёжь. Лидеры русского рока В. Цой, К. Кинчев, Б. Гребенщиков бывали там. Часто гостей ротонды манит легенда о том, что написанное в ней желание, исполнится. И с 1980-х ротонда стала зарастать народными граффити, нарративом о болях, просьбах и страстных желаниях людей разных поколений. Отбросив мистику, давайте попробуем разобраться, почему же во все времена этот дом был эпицентром событий и местом притяжения инфернальной, неформальной публики. Дом построен в 1780 - 1790-е годы и на протяжении XIX века постоянно перестраивался. Несмотря на перестройки свою принадлежность к стилю классицизм дом никогда не менял. Его расположение на набережной реки Фотанки обозначило необходимость учитывать магистральные градостроительные принципы строительства Петербурга. Архитектором дома с ротондой указывают француза Е. И. Ферри де Пиньи. Однако, есть ещё одна версия о том, что собственно ротонду в вестибюле построил Георг Винтергальтер. А Ферри де Пиньи перестроил вход и создал лестницы. Один из владельцев дома граф А. Зубов был известен своей принадлежностью к массонской ложе. По легенде и косвенным историческим свидетельствам в доме было оборудовано подвальное помещение с возможностью тайного выхода из дома. Таким образом две архитектурные особенности определили особое внимание к нему: 1. ротонда в вестибюле с прекрасной акустикой и идеей спиралевидного движения вверх. 2. Тайное подвальное помещение и подземный выход из дома (в советские годы вход в подвал дома был перекрыт кирпичной стеной). В воображении посетителей ротонды возникают образы временного портала, место встречи с потусторонними силами, особого искривления пространства и времени, возможности появления временной петли. В советские годы дом стал жилым с очень дорогими квартирами. Конечно паломничество "знающих" об этом доме нечто интересное и просто желающих оставить там свою запись о желании сильно досаждали жителям. В парадной регулярно проводились капитальные ремонты с закрашиванием всех граффити. На какое-то время дом был закрыт для посетителей. Однако в 2019 году жители нашли современное урбанистическое решение проблемы. Они создании сообщество хранителей ротонды как культурного пространства города. Хранители ротонды проводят экскурсии, участвуют в организации музыкальных и поэтических встреч, сохраняют артефакты и документы, связанные с ротондой. Таким образом стихийное мифотворчество наших современников было направлено в русло развития микроурбанизма Петербурга. Для желающих посетить дом с ротондой и приобщиться к массе интересных городских легенд и реальных исторических фактов, ищите группу "ротонда" во вк. (фотографию для текста я взяла из общедоступных фотографий группы "ротонда" во вк)