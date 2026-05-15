Фейкам вход воспрещён

Возможны ли знакомства без вечных сомнений «а вдруг это бот?». В Кавре — да!

Наша верификация — твой личный пропуск в сообщество реальных людей: сразу видно, кто здесь живой, а кто просто примерил чужую фотографию.

С верификацией ты получишь полный контроль над своим поиском

Теперь ты можешь запретить не прошедшим проверку пользователям писать тебе.

Фильтр «только верифицированные» поможет экономить время, и выбирать только настоящих людей.

Красивая голубая галочка добавит доверия твоей анкете.

Больше никакого спама и неоправданных ожиданий.

Проверка проходит через короткий живой звонок. Без тестов, без искусственного интеллекта — просто разговор с нашим оператором. Это значит железная гарантия: ни один бот, фейк или автоматизированный аккаунт здесь не проскочит.

Знакомься смело, пиши первым, а мы позаботимся о том, чтобы по ту сторону экрана были только настоящие люди.