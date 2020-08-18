Маленькие вещи, которые делают все любители книг

*Испытывают испанский стыд из-за того, что сделал персонаж *Начинают вести себя как персонаж, если история идет от 1-го лица *Испытывают невероятное возбуждение, когда видят кого-то с книгой, которая им нравится *Рекомендуют свою любимую книгу всем подряд *Не могут начать новую книгу, потому что все еще эмоционально привязаны к той, которую только что закончили *Читают фанфики или забавные факты о книге/персонажах после того, как закончили читать книгу *Не могут сосредоточиться, потому что оставили чтение в середине крутой главы и скоро узнают, что произошло дальше *Хихикают, когда делают тонкую отссылку на одну из своих любимых книг (а потом понимают, что эту отсылку никто не понял) - В скольких пунктах ты узнал себя? Делись в комментариях!