Люди больше не хотят любви как в турецких сериалах

Среди текущей из метро толпы стояли двое: парень и девушка. Казалось, только их не касалась утренняя суета. Падал лёгкий пушистый снег, искрились ещё не погасшие фонари, их взгляды встретились… И ничего не произошло.

Про прилипшие сериалы

Знаешь ириски «кис-кис»? Те, что вынимают пломбы. Они ещё раскалываются, если начать грызть их сразу. Там свой алгоритм: сперва нужно подержать ириску во рту, чтобы она подплавилась, а потом рассасывать, раскатывая по нёбу. И упаси тебя Бог начать их жевать: они намертво прилипнут к зубам, и не помогут даже зубочистки — будешь отковыривать пальцем. Но, каждый раз так хочется сделать именно это: жевать, несмотря на последствия.

И ты попадаешься: в первый, во второй, в третий раз. А с какого-то момента спрашиваешь себя: оно вообще того стоит?

Так же и с отношениями, чей идеальный образ любезно составлен тысячами фильмов и книг (чего стоят одни турецкие сериалы). Желанные «бабочки в животе», яркие ссоры и страстные примирения однажды перестают манить и греть. Потому что не позволяют трезво оценить человека. Потому что не позволяют сберечь себя. Потому что всё заканчивается болезненным доставанием ириски с куском твоего зуба.

Про реальную жизнь

А ещё выясняется, что, с отношениями или без, с тобой всегда остаёшься ты. И если не меняешься ты, толком не меняется ничего.

Мы в Кавре задумались, почему встреча не может быть просто встречей, без обязательной оценки перспективы? И собрали варианты первых свиданий, ориентированные на твое состояние и комфорт. Без обязательного поиска первого встречного «доброго-вечного», без правил, без ожиданий, без дураков.

Безопасность: эмоции

Очень бы хотелось жить в мире, где первым пунктом идут интересы, но работаем с тем, что имеем. Согласись, больше всего от другого человека хочется не мэтча, а спокойствия. Чтобы тебя не пытались эмоционально раскачать и продавить, чтобы не было некрасивых сцен, если ты захочешь свернуть общение.

Придумали, как прямо на первой встрече проверить человека на эмоциональную зрелость. Всё просто: приводи его туда, где обстоятельства вынудят реагировать, а ты сможешь посмотреть со стороны. Над чем он смеётся? Как проявляется его азарт? Как человек отвечает на тяжёлый моральный выбор? Стендапы, игры, иммерсивные спектакли — вот они, ребята, собирающие досье на чужой характер.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Безопасность: принципы и взгляды

У каждого есть список «тех самых» вещей, отделяющих своих от чужих. И неважно, что это: вопросы религии или выбор между кошками и собаками, важно — поскорее узнать, на какой стороне твой собеседник. Добрая природа дала нам для этого отличный инструмент и, казалось бы, всё просто: хватай человека, сади напротив себя и разговаривай. Но… Во-первых, начать разговор не так-то просто. Во-вторых, хотелось бы иметь путь отступления, если он свернёт не туда. Приготовили на этот случай «фоновые» события: не мешающие беседе, но позволяющие выключиться из разговора, если что.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Комфорт: реакции тела

Спорим, даже друзья, которых ты знаешь много лет, периодически выкидывают что-то неожиданное? Что уж говорить про нового человека, который вообще сплошная неизведанная территория. Давай не будем брать пример с Магеллана и с концами пропадать в чужих землях, а?

А для этого просто не будем спешить. Будем прислушиваться к себе и бережно оценивать все реакции, в том числе телесные. Приятно ли для нас пахнет этот человек? Легко ли нам двигаться рядом с ним? Не отталкивает ли его жестикуляция и мимика?

Подобрали события, помогающие оценить телесный комфорт, но не попадающие в категорию 18+ (про это как-нибудь в другой раз).

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Комфорт: манера общения

Ничто так не сближает, как общие мемы. Ладно-ладно, это утрирование, но как же стрёмно не выкупать чужих шуток или теряться в хитросплетениях чужих рассказов. Если тебе сейчас тоже стало не по себе: смело проверяй нового человека вместе с нами. На лекциях, опен-токах и медиациях есть специальные тестовые люди, благодаря которым ты увидишь, как собеседник общается. И решишь, нужно ли тебе такое общение.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Проявление: вот, что я люблю

А что это мы всё про других? Проверить, понаблюдать, узнать… Давай больше про тебя! Ну вот по-честному: сколько у тебя вообще времени порхать по встречам? Спорим, не так уж много. Мы «выходим в свет», предавая диван, чтобы отлично провести время и сделать то, что не сделать дома в одного. Так почему встреча с новым человеком должна как-то отличаться? Смело зови его на любимые народные промыслы, танец под баян или настолки. Если что-то не понравится — новый знакомый сам безболезненно отвалится. А ты хорошо проведёшь время.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Проявление: праздник, который всегда с тобой

У нас не так много поводов ходить куда-то красивенькими, но иногда так хочется! И неважно, что именно ты понимаешь под «роскошным образом»: костюм-тройку или любимую футболку с фреймами из манги. Главное, что ты чувствуешь себя в этом офигенно. Приятно выползти из привычного мирка и выгулять наряд на каком-то классном мероприятии. А встреча с другим человеком станет приятным дополнением.

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Забавно, когда люди говорят, что хотят отношений, почти всегда речь идёт о «тех самых» Больших Важных Отношениях. Ради которых нужно идти на компромиссы, быть чутким и оценивать другого человека по списку из тысячи пунктов. И, блин, какая же это огромная работа! Может, ну его?

Потому что отношения бывают разные: встреча на один концерт, сообщники по D&D, тот чел, смешно достающий лекторов вопросами.

Потому, что жизнь одна и хочется жить, а не искать.

Потому, что не понравиться друг другу — совсем не трагедия.

Потому, что кроме ирисок «кис-кис» есть другие конфеты.